Клава Кока и NILETTO исполнят свои хиты в Санкт-Петербурге

Музыкант, танцор и блогер NILETTO. Фото: предоставлено организаторами.

«Севкабель Порт» станет местом самого взрывного концерта сезона. На одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока – артисты, которые рвут в клочья рейтинги всех музыкальных сервисов.

NILETTO – финалист проекта «Песни» на ТНТ, танцор и блогер, разнес хит-парады песней «Ты такая красивая» и суперхитом «Любимка», завоевавшим все мыслимые и немыслимые первые места. На одном YouTuBe клип на композицию посмотрели 172 миллиона раз. Также в конце весны артист отметился композицией «Fly 2» - ярким дуэтом с певицей Zivert.

Клава Кока. Фото: предоставлено организаторами.

Клава Кока – молодая и очень успешная артистка лейбла «Black Star», блогер и ведущая шоу «Орёл и Решка». Ее хит «Покинула чат» до сих пор упорно отказывается покидать первые места музыкальных чартов, а новая песня «Химия» борется с ним за лидерство.

Вместе артисты исполнили один из главных хитов этого лета – песню «Краш», вызвавшую не только восторг у миллионов слушателей.

Сейчас молодые, красивые и бешено популярные музыканты задают тренды современной поп-музыки. Их совместный концерт – это в два раза больше эмоций и возможность максимально ярко проводить уходящее лето, выжав его до последней капли.