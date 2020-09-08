Петербуржцам покажут шоу-променад «Письма», основанное на реальных событиях

Одну из ролей в шоу исполнит ведущая солистка Большого Театра Кристина Кретова. Фото: предоставлено организаторами.

Особняк на Дворцовой набережной, 20 открывает сезон авторской постановкой в совершенно новом формате: «Письма» — шоу-променад, основанное на подлинных письмах и дневниках известных людей 19-20x веков. Серия захватывающих пластических аудио-визуальных перформансов и цельное построение каждой сцены раскроют правдивые истории шести героев перед каждым зрителем максимально ярко.

ФОРМАТ

Шоу – променад — особый формат, который позволяет точнее и глубже воспринимать весь сюжет, ничего не упустив, ведь каждая сцена будет сыграна на расстоянии вытянутой руки всего для 25 зрителей, с возможностью соблюдать социальную дистанцию.

Ведущий солист Большого Театра Игорь Цвирко. Фото: предоставлено организаторами.

Все шоу основано на реальных письмах и дневниках, которые создатели разыскали в сотнях источников и бережно перевели на русский язык.

Зрители станут свидетелями и прикоснутся к историям из жизни Маты Хари, Франца Кафки, Артюра Рембо, Поля Верлена, Федора Достоевского, Фриды Кало и Джуди Гарланд. Совершенная магия объединяет всех героев шоу «Письма», яркие переживания и эмоции, знакомые каждому из нас, в режиссерском прочтении.

Известный хореограф Алексей Карпенко. Фото: предоставлено организаторами.

О РЕЖИССЕРЕ

Балаж Бараньяи — режиссер-постановщик, воплощающии свое мастерство через опыт танцовщика в известных мировых компаниях. Он сотрудничал с именитыми хореографами Mats Ek, Jiri Kylian, Angelin Preljocaj, Nacho Duato, Pa l Frena k, Leo Mujic и другими.

- Я спрашиваю себя: чего нам больше всего не хватает в моменты одиночества? Ответ – Любви! Проводить время с любимыми людьми, сопереживать и делиться эмоциями, - Балаж Бараньяи. - Во время длительного уединения я отчетливо уловил, что писать и получать письма, вести дневник — это крайне важно! И тогда я задумался, а что, если перенестись на 100, 200 лет назад? Как письма меняли жизни людей тогда, возможно ли, чтобы письма открыли перед нами души своих авторов? Письма подчас оказываются откровенней любого прямого диалога. Часто, прежде чем дойти до адресата, письма сжимают десятки неизвестных рук, конверты путешествуют через разные города и страны, но хранят свои тайны в себе. Сотни вопросов. Сотни догадок. Поиск ответов.

АКТЕРЫ ШОУ

Сезон откроют ведущая солистка Большого Театра Кристина Кретова, дважды номинант на театральную премию "Золотая Маска" Игорь Цвирко, хореографы и звезды шоу "Танцы" Екатерина Решетникова и Алексей Карпенко. Основной состав актеров – каст иммерсивного шоу "Вернувшиеся".

Танцор и хореограф Екатерина Решетникова. Фото: предоставлено организаторами.

НА ЗАМЕТКУ

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

В период проведения шоу для зрителей организована строгая социальная дистанция в малых группах до 25 человек. Проведение шоу полностью соответствует указаниям постановления Роспотребнадзора в части обработки помещений и рекомендованных средств защиты. В помещение не будут допускаться зрители с повышенной температурой, каждому посетителю на входе выдается медицинская маска, действует обработка рук антисептиком.Персонал оснащен масками и защитными экранами. Перед началом шоу и после каждого сеанса происходит санитарная обработка помещения.

КОНКРЕТНО

Премьера состоит 18 сентября. Все правила шоу и билеты на сайте.