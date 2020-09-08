Эксперты в сфере недвижимости рассказали о жизни после пандемии

Участниками события стали эксперты в сфере недвижимости. Фото: предоставлено организаторами.

Низкие ипотечные ставки и различные механизмы господдержки семьям при покупке квартиры с помощью ипотечного кредита сохранили в условиях пандемии повышенный интерес к недвижимости. С другой стороны, вынужденная «удаленка» и возможность работать из дома заставили людей больше ценить жилье. Как итог – рынок недвижимости меньше всего пострадал из-за пандемии, а риэлторские услуги оказались более чем востребованы.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Как агентства недвижимости переживают эти времена? Как изменилась структура спроса клиентов? Какие новые формы работы появились в отношениях застройщиков и риэлторов? Что изменил в деятельности риэлторов утвержденный в конце прошлого года профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью»? На эти и другие вопросы ответили участники бизнес-завтрака «Основные вызовы для риэлторов в современных условиях».

Модераторами встречи выступили , исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», руководитель портала Большой Сервер Недвижимости BSN.RU Валентина Нагиева и президент ГК «Адвекс. Недвижимость» Александр Романенко.

Открывая бизнес-завтрак, Валентина Нагиева напомнила, что мероприятие проходит в рамках XIII конкурса «Доверие потребителя». 20 сентября заканчивается его первый этап – интернет голосование, которое идет на doveriekonkurs.ru и bsn.ru с 11 мая. За 182 участников в сумме уже отдано свыше 12 000 голосов. До определения финалистов в девяти номинациях осталось всего пару недель. Есть время проголосовать за лучших застройщика, жилой комплекс, ипотечный банк и агентство недвижимости, которые сумели даже в условиях пандемии сохранить бизнес, клиентов и нарастить свою репутацию надежной компании.

По мнению управляющего партнера ГК Active (Группа RBI) Якова Волкова, главных вызовов в период кризиса было три. Первый – необходимость переходить на дистанционное общение с клиентами и даже онлайн-показы квартир. У клиентов есть готовность совершать покупки в онлайн, и агентство недвижимости дает им такие возможности, но все-таки на вторичном рынке клиенты предпочитают видеть вживую то, что покупают. Второй – переход на дистанционное заключение договоров, электронный документооборот. Третий – регистрация самих сделок, потому что в разгар эпидемии МФЦ не работали. В целом клиент стал более требователен к качеству риэлторской услуги и чувствителен к ее стоимости. И этот тренд будет продолжаться. Поэтому риэлторам нужно научиться показывать клиенту ценность своей услуги и уметь объяснить, за что он платит.

А ЧТО ЕЩЕ?

На самом рынке риэлторских услуг растет конкуренция. По данным президента Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрия Щегельского, сейчас на рынке работают около 700 агентств (на 10% больше, чем 10 лет назад), и не менее 20 000 риэлторов (в 2010-м их было меньше на треть). В дальнейшем число компаний будет расти за счет дробления «старожилов», которые не хотят перестраиваться, и создания микро агентств из 4-5 человек. Число офлайн офисов хотя и будет сокращаться, полностью в цифру риэлторские агентства не уйдут. Это невозможно.

Участники затронули и другие темы. Эксперты отметили, что в отличие от регионов, в Петербурге на первичном рынке продолжается рост стоимости объектов из-за их вымывания. На вторичном цены выросли на 10-15%. Если весной за «единичку» в «хрущевке» в неплохом районе просили 3,1-3,3 миллиона, то сейчас – 3,6 млн рублей.