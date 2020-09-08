46 тонн сыра, сливочного масла и хамона уничтожили в Санкт-Петербурге

Испанский хамон не добрался до заказчика и сгорел в печке. Фото: Управление Россельхознадзора по СПб ЛО и ПО

Огромную партию санкционных продуктов из Европы уничтожили под присмотром сотрудников Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 46 тонн сыра, сливочного масла и хамона, изъятых на таможне в Морском порту города на Неве, безжалостно отправили в огонь.

- Сотрудниками таможни были досмотрены контейнеры с грузом, отправленным из Германии в адрес одного петербургского ООО. Согласно декларации, в указанных контейнерах находилась химическая продукция, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Однако хитрым контрабандистам не удалось провести таможенников. При досмотре оказалось, что вместо химикатов в Северную столицу прибыла партия продуктов из Евросоюза, ввоз которой запрещен.

Всего за два дня сожгли 46 тонн санкционки. Фото: Управление Россельхознадзора по СПб ЛО и ПО

Так, сыр был произведен в Италии, Эстонии, Германии, Финляндии, Нидерландах и Франции, масло – в Финляндии и Нидерландах, а хамон – в Испании. Учитывая, что никаких документов на продукты не было и быть не могло, контрабандную санкционку было решено уничтожить.

Правда, сжечь сразу все 46 тонн продуктов не получилось, поэтому сыр, масло и хамон уничтожали в печи двое суток. А для подтверждения процесс даже засняли на фото и видео. Плакали при этом сотрудники спецплощадки по утилизации биоотходов или нет, не уточняется.

Отметим, что подобное происходит регулярно, хоть и в менее впечатляющих масштабах.