Лидер группы «Пикник» Эдмуд Шклярский отпразднует день рождения на концерте в Петербурге

Эдмунду Шклярскому исполнится 65 лет. Фото: предоставлено организаторами/Ольга Костина.

Группа «Пикник» сыграет единственный на планете концерт в честь 65-летия лидера Эдмунда Мечиславовича Шклярского. Зрителей ждет море сюрпризов, среди которых – премьера песни «Колдун», которая впервые будет исполнена вживую.

Группа «Пикник» – это больше, чем просто легендарный коллектив, уходящий корнями еще в ленинградский рок-клуб. Группа «Пикник» – это целый мир, с уникальной эстетикой. И во всей красе он раскрывается именно на концертах, которые больше напоминают театрализированные перформансы, где персонажи песен оживают и рассказывают собственные истории.

Выступление в «Севкабеле», которое состоится 27 сентября, на следующий день после дня рождения Эдмунда, не станет исключением. Коллектив покажет зрителям мистическую сторону самой популярной локации Петербурга, исполнит композиции с нового альбома «В руках великана» и, конечно же, хиты, среди которых «Египтянин», «У Шамана три руки», «Королевство Кривых», «Говорит и показывает» и многие другие.

Не лишайте себя удовольствия поздравить любимого артиста с юбилеем, первыми услышать новую песню и по-настоящему проводить лето.