Сеть гипермаркетов «Оптоклуб РЯДЫ» закрывается в Санкт-Петербурге

"РЯДЫ" закрываются после пяти лет работы. Фото: vk.com/ryady

В Петербурге закрывается еще одна сеть гипермаркетов. Вслед за крахом Spar, останавливают работу магазины «Оптоклуб РЯДЫ», рассчитанные в основном на мелких предпринимателей и горожан, которые предпочитают покупать продукты оптом.

- Уважаемые покупатели! С 14 сентября прекращают работу все «Оптоклубы РЯДЫ» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 13 сентября мы открыты до 23:59 - это последний день работы Оптоклубов, - говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

Причины официально не называются, однако известно, что у сети были проблемы с финансами из-за большого объема долгов. Летом 2020 года компания закрыла единственный гипермаркет в Подмосковье, откуда планировалось начать экспансию в столичный регион.

Магазины закрываются 14 сентября. Фото: vk.com/ryady

Однако прибыль оказалась ниже расчетной и в РЯДах решили сконцентрироваться на развитии бизнеса в Петербурге и Ленобласти. Здесь у компании три магазина. В будущем планировалось довести их число до 20 с лишним, однако теперь бизнес решено свернуть. Петербургская сеть проработала в городе пять лет.

Отметим, что владельцами Рядов были бывшие акционеры «Юлмарта» - некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера электроники, который обанкротился и был ликвидирован.

В Оптоклубе благодарят клиентов и обещают вернуть все средства, хранившиеся на клубных картах сети.