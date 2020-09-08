Ефремова забудут, как и доцента Соколова: Андрей Ургант резко высказался о приговоре своему другу

Андрей Ургант оценил приговор Ефремову Фото: Тимур ХАНОВ

Приговор Михаилу Ефремову в 8 лет колонии общего режима вызвал разную реакцию среди тех, кто следил за скандальным процессом. Одни поддерживают и сожалеют актера, другие считают, что приговор справедлив, ведь по вине Ефремова погиб человек! Близкий друг Михаила - артист Андрей Ургант - вовсе остался разочарован тем, как проходил суд.

- Никак не отношусь к приговору, - сухо пояснил Андрей Львович. - Я считаю, что самое главное наказание для него – это разговор с собой и своей совестью. А сколько ему дали 8 лет, 18 лет или 8 месяцев, это уже не то. Вот увидите, его выпустят за хорошее поведение и по поводу амнистии, которая наверняка будет. Это не наказание. Тот спектакль который разыграли в связи Ефремовым - это позор. Потому что когда Мишка, мой друг, признался, что он виноват и готов понести наказание по всей строгости, - вот на этом надо было ставить точку. И тогда он бы был достоин и амнистии, и пересмотра дела. Надо было сразу выносить решение, быстро и красиво. И оставить в покое все эти скандалы.

Ефремова осудили на 8 лет колонии Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Ургант уверен, что уже скоро все забудут о суде над Ефремовым. Что же касается приговора - то он не берется рассуждать о нем.

- Миша сам себя накажет, не волнуйтесь, - уточнил артист. - Тем более, что через полгода это все забудется. Вот что обидно. Наш какой-то ленинградский гражданин разрезал любовницу на части и выкинул в Мойку (речь про доцента Соколова, - примеч.Ред.). Вы об этом каждый день думаете? Вот и об Ефремове скоро перестанут думать вообще. Только Джигурда будет орать на всю страну, что он любит Ефремова. А отказ от вины – это уже пошли деньги в ход и этот парень, адвокат, думаю, хорошо получил и хорошо поднялся. Бабло побеждает зло, как говорится. А сами законы, за которые сажают в тюрьму, я не изучал. Потому что стоит девочке высокопоставленного чиновника сбить человека на улице, она после этого по ТВ смеется над всем народом, а если человек полупьяный ворует батон, его сажают на три года. О чем здесь разговаривать?

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Прокурор и сторона обвинения требовали для актера 11 лет колонии общего режима. Сам артист назвал данный срок "смертным приговором".

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