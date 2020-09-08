Открыт новый набор в «5G_Dream_Lab». Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Компания МегаФон и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) объявили набор студентов на второй сезон лаборатории «5G_Dream_Lab», запущенный в кампусе «Михайловская дача» в 2019 году. Подать заявку на обучение в лаборатории и зарегистрироваться можно до 21 сентября 2020. Официальное онлайн-открытие второго сезона лаборатории состоится 14 сентября. В ходе мероприятия желающие присоединиться к проекту смогут встретиться с руководителем «5G_Dream_Lab», представителями ВШМ СПбГУ и МегаФона, пообщаться с экспертами и преподавателями. Также на открытии расскажут о перспективных специальностях, которым обучают в лаборатории: разработчик и интегратор цифровых решений. Регистрация доступна на сайте 5gdreamlab.spbu.ru.

- За технологией 5G будущее не только мобильной связи, но и всей цифровой экономики. Это связано с колоссальными возможностями 5G, которые открываются операторам, государству, бизнесу и частным пользователям. Поэтому очевидно, что компетентные специалисты в этой области будут востребованы, причем не только в штате телеком-компаний. Наше сотрудничество с ВШМ СПбГУ является весьма своевременным шагом как для подготовки необходимых бизнесу сотрудников, так и для предоставления молодежи возможности получить интересную и востребованную профессию, — комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак.

До 5 октября зарегистрировавшиеся на курс участники смогут пройти отборочный модуль. 12 октября 2020 года по его результатам будет определен финальный состав студентов лаборатории «5G_Dream_Lab». В процессе обучения студенты будут разрабатывать высокотехнологичные проекты на основе сети пятого поколения, а после их успешной защиты могут пройти стажировку в МегаФоне или получить приглашение на работу в компании.

- Проект уже показал свою эффективность: участники первого набора представили на суд жюри перспективные решения для телемедицины, урбанистики, организации мероприятий. Сотрудничество с Мегафоном не только открывает студентам и молодым специалистам доступ к передовым технологиям, но и позволяет применить полученные в университете знания на практике в одной из лучших российских компаний-лидеров. «5G_Dream_Lab» – это площадка, где мечты становятся реальностью, - рассказал первый заместитель директора Высшей школы менеджмента СПбГУ Константин Кротов.