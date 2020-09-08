Часть общественного транспорта в Санкт-Петербурге может остаться без кондукторов

В Петербурге могут отказаться от кондукторов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжают готовиться к транспортной реформе, которая перенесена на осень 2021 года. Помимо того, что в городе откажутся от коммерческого транспорта и оптимизируют маршрутную сеть, могут также распрощаться и с кондукторами. В городе уже месяц проходит эксперимент на нескольких городских маршрутах, где проезд горожане оплачивают самостоятельно. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Задумывая транспортную реформу, подвижной состав в Петербурге собирались оснастить валидаторами, которые бы принимали оплату с любых электронных носителей – проездных, банковских карт. А значит, техника может вытеснить людей. Возможность отказаться от кондукторов обсуждали в Петербурге еще в прошлом году. Сейчас же эту идею решили проверить на практике. Автобусы №№85, 143 и троллейбус №23 последние несколько недель работают на «самообслуживании». Но жители культурной столицы не стали из-за этого повально ездить «зайцами».

– В целом петербуржцы ответственно подходят к обязанности по самостоятельной оплате проезда – 90% пассажиров на маршрутах, работающих в тестовом режиме без кондуктора, своевременно приобретают билеты, – рассказали в Комитете по транспорту.

Время от времени оплату проезда проверяют контролеры-ревизоры. На тестируемых маршрутах за соблазн сэкономить пока горожан не штрафуют, а только предупреждают о необходимости приложить карточку. Эксперимент продлится до конца сентября. Будут ли в нем задействованы другие номера транспорта, заранее не сообщают. Кстати, в Смольном подсчитали, что число безбилетников обычно увеличивается в выходные. Но в целом тест на честность Петербург, судя по цифрам, прошел.

К слову, в дальнейшем в городе хотят уйти от оплаты проезда наличными – это позволит создать более точную систему отслеживания пассажиропотока. А значит, и сделать более комфортным и удобным проезд в транспорте. Есть и другие «выгоды».

– Мы уже видим экономический эффект от сокращения затрат перевозчиков и будем расширять эксперимент, – отмечает председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. – По результатам эксперимента будет принято окончательное решение о целесообразности бескондукторной оплаты на различных маршрутах. Есть ряд маршрутов туристических, которые проходят в центре города, где много иностранных гостей, которым сложно ориентироваться в наших системах оплаты проезда, поэтому, может, на этих маршрутах будем сохранять кондукторов.

Правда, среди всех плюсов задумки есть и один минус – тысячи кондукторов могут лишиться работы. Но анонсируя транспортную реформу в прошлом году, в городе говорили, что им предложат новые места работы.