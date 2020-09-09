Герои есть и в наше время: В Ленобласти прошли акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и окончанию Второй мировой войны

В Сосновом бору появилась аллея, посвященная погибшим в Беслане учителям. Фото предоставлено пресс-службой КМСУ ММО ЛО.

Новый патриотический центр с уникальными экспонатами музея «Боевого братства России» и памятная аллея в честь учителей, погибших в Беслане в роковом 2004-м году, теперь появились в Сосновом Бору. 3 сентября в городе прошли акции, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом и окончанию Второй мировой войны. Их организатором стал Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Череда торжественных событий в Сосновом Бору началась с открытия патриотического центра. Красную ленточку перерезали под аплодисменты жителей Ленобласти. Ожидается, что новый центр станет не только площадкой для патриотического воспитания и образования молодежи, но и местом встречи для местных общественных организаций. Как рассказал заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Евгений Сиренький, в центре также будет работать постоянная выставка музея «Боевого братства». Экспонаты здесь – редкие и уникальные.

- В этом музее собраны предметы с мест современных локальных конфликтов, - поясняет Евгений Сиренький. – Их привезли из Афганистана, Сирии, Донбасса. В числе экспонатов – гильзы от снарядов, элементы военной формы, личные вещи бойцов, трофейные документы.

После открытия Центра присутствующие собрались за круглым столом, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, обсудили роль и место ветеранских и иных общественных организаций в деле профилактики распространения идей терроризма и экстремизма в молодежной среде. Герман Владимиров – руководитель «Ленинградского добровольца», член Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям выступил с докладом о недавно стартовавшей в регионе при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям патриотической акции «Земля Доблести», суть которой заключается в сборе земли с мест кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, запечатывании ее в гильзу от 45 мм снаряда и передаче в музей «Боевого братства России». Накануне заседания Совета по межнациональным отношениям такие гильзы в торжественной обстановке передали делегации Ломоносовского и Кировского районов Ленобласти, городского округа Сосновый Бор, а также делегация Тамбовской области. В планах организаторов сделать акцию «Земля Доблести» всероссийской. А полученные с землей гильзы разместить внутри монумента, изготовленного в виде карты России.

Во время проведения круглого стола на видеосвязи в режиме реального времени был город Беслан: участники заседания почтили погибших при захвате школы в 2004-м году минутой молчания.

- Мы также высадили памятную аллею в честь 22 учителей, погибших во время теракта в Беслане, - отметил Евгений Сиренький. – На территории детской школы искусств было высажено 22 туи в форме круга. Могу сказать, что выглядит это очень трогательно и символично.

Завершились памятные мероприятия развертыванием Знамени Победы. Оно оказалось настолько большим, что с каждого края его держали по 10 человек. Ранее Знамя было поднято на Донбае в Кабардино-Балкарии. Куда знамя поедет дальше, пока решается.

- Нам всегда говорили, что в годы Великой Отечественной войны наши предки завоевывали победу, не щадя себя, и это истинная правда - рассуждает Евгений Сиренький. – Но в наше время герои никуда не делись и так же, как и раньше, готовы жертвовать собой. Погибшие при освобождении заложников учителя наглядный тому пример: ценой собственных жизней они спасали своих учеников в захваченной террористами школе. Пример самопожертвования, достойный уважения.

Евгений Сиренький также отметил, что в 47 регионе проводится системная работа, направленная на профилактику проявлений экстремизма и межнациональной вражды.