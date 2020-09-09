Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 сентября: статистика заболевания инфекцией по школам и скандал в «Академии транспортных технологий»

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 9 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 9 сентября 2020 года. За прошлый день в Северной столице выявили сразу 210 случаев заболевания опасной инфекцией, что выше средних августовских показателей.

- Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент составляет 38 218 человек. В числе выздоровевших уже 26 553 пациентов. Смертей в общей сложности 2 552, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Коронавирус нашли в 10 школах Санкт-Петербурга. Однако никто не спешит закрывать учреждения на карантин. Дети продолжат учиться в обычном режиме. Контактных лиц ежедневно осматривают и проверяют на наличие COVID-19.

Студентов «Академии транспортных технологий» не пускают в общежитие №2 без медсправки об отсутствии инфекционных заболеваний, если ребята не были в корпусе больше суток. Учащиеся посчитали это незаконным и пошли в прокуратуру. В надзорном ведомстве встали на сторону студентов и потребовали устранить все нарушения.

Отметим, что Смольный собирается усилить меры безопасности по коронавирусу на Евро-2020, который перенесли на 2021 год.

Добавим, в Ленобласти последняя статистика по COVID-19 следующая: 37 новых зараженных за сутки и 7 086 за все время пандемии. Уже выздоровели 5 117 пациентов, скончались – 85 (+2).