«Карма настигла»: Валуев прокомментировал приговор Ефремову

Михаил Ефремов получил 8 лет за пьяное ДТП. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы, петербуржец Николай Валуев прокомментировал приговор Михаилу Ефремову, которому дали восемь лет колонии за смертельное ДТП. Давать интервью журналистам парламентарий не стал, а все мысли опубликовал на страничке в Инстаграме.

- Может случиться с любым. Не дай Бог, конечно. Видимо карма настигла. При всех имеющихся безусловных талантах, - написал Валуев.

Он отметил, что ему звонили многие, приводили слова друзей артиста, что, мол, для Ефремова такой приговор – смерть.

- Разве есть смысл обсуждать очевидное? Возможно сами того не понимая, напомнили принцип военного времени, смерть за смерть… Но тут все же не так. Никто не стреляет в ответ, - считает депутат.

Николай Валуев считает, что Михаила Ефремова настигла карма. Фото: instagram.com/nickvaluev

Напомним, что авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, за рулем которого был Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и протаранил «Ладу». Ее водитель получил серьезные травмы и умер в больнице. Сам Ефремов в момент аварии был пьян.

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