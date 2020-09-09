Как снизить аварийность на дорогах Петербурга

За полгода в Северной столице произошло почти 2,5 тысячи ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Превышение скорости и выезды на встречку

По данным Петростата, за первые полгода в Северной столице произошло 2346 ДТП. В них были ранены 2747 человек и 100 человек погибло. Даже несмотря на то, что люди вынуждены были сидеть дома из-за пандемии коронавируса, число смертей в результате ДТП в городе за шесть месяцев выросло на 20,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Девять из десяти ДТП в России происходят, потому что водители нарушают Правила дорожного движения, отмечают в научном центре безопасности движения МВД. Чаще всего к ДТП ведет несоблюдение очередности проезда перекрестков, а больше всего людей гибнет в авариях из-за выезда на встречку и нарушения скоростного режима. Одним из эффективных способов снижения аварийности на дорогах является автоматизированный контроль при помощи комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений. Нужно ли Петербургу развивать систему ФВФ и какие транспортные проблемы, кроме повышения безопасности дорожного движения, можно решить при помощи камер?

По оценке транспортных аналитиков, движение в Петербурге является одним из самых сложных в стране. Этому способствует большое число автомобилей и ландшафт города. Проезд затрудняется из- за обилия водоемов и каналов, специфики застройки и узости исторического центра. В деловых кварталах не хватает парковок, а в пиковые часы автомобили стоят в пробках на стыках основных ходовых магистралей. Да и темпы развития дорожной сети в целом отстают от реальных потребностей горожан. В итоге по рейтингу безопасности дорожного движения российских регионов Петербург находится только в пятой десятке.

Сформировать культуру вождения

Многие мегаполисы мира борются с аварийностью на дорогах с помощью установки камер, хотя мера нередко вызывает недовольство автолюбителей. Как неоднократно заявляли российские власти, автоматизированный контроль призван прежде всего дисциплинировать водителей. Наблюдение дорожного «большого брата» заставляет водителей нарушать меньше, подтверждает статистика. В российских регионах, где комплексы фотовидеофиксации применяются широко, число ДТП снижается, по разным оценкам, в среднем на 10-20 процентов. Камеры регистрируют не только превышение скорости, но и другие нарушения: некорректное перестроение в потоке, неправильную парковку, несоблюдение правил пропуска пешеходов, выезды на встречную полосу.

Использование камер в городе имеет огромный потенциал не только для контроля исполнения ПДД, считает преподаватель института дизайна и урбанистики ИТМО, директор OTS Lab Тимофей Волоцкий.

- Камеры способны передавать большой объем очень полезной информации, которую можно применять в оперативном управлении дорожным движением. Например, с их помощью можно постоянно мониторить среднюю скорость на дорогах, контролировать соблюдение «грузового каркаса» города, получать предиктивную аналитику, - говорит Тимофей Волоцкий.

Таким образом, в городе постепенно формируется более аккуратная культура вождения, равномерно распределяются транспортные потоки, растет безопасность дорожного движения. Ну а в перспективе Санкт-Петербургу нужна интеллектуальная транспортная система, которая бы объединяла различные модули контроля и на основе аналитики помогала бы развивать концепцию безопасного города, считает эксперт.

Подготовил: Василий ПЕТРОВ.