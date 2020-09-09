Больницы - в каждый район

В регионе стартовала прививочная кампания. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Медпомощь шаговой доступности

По советским нормам в каждом селе с населением от трехсот человек должен был работать фельдшерско-акушерский пункт. Так и было, но в конце XX века люди начали массово переезжать из сел в города, а вместе с этим редела и сеть сельских медучреждений. Без медицинской помощи сельские жители не остались - их принимали поликлиники и больницы районных центров. Но согласитесь, гораздо удобнее, когда можно прийти в больницу пешком или за несколько минут доехать на общественном транспорте. Впрочем, проблема доступности медпомощи сегодня стоит не только перед деревнями и селами. В новых жилых микрорайонах, которые в последнее десятилетие выросли на областных землях по соседству с Петербургом, амбулаторий и поликлиник тоже не хватает.

Поэтому перед Ленинградской областью сегодня стоит непростая задача - обеспечить максимальную доступность первичной медицинской помощи всем ленинградцам: как жителям малонаселенных, так и новых районов.

Приходите к нам лечиться

Масштабная деятельность по этому поводу развернулась еще в прошлом году, когда на территории области было введено рекордное количество фельдшерских пунктов - больше десяти, а также открыта новая поликлиника в Гатчине. В 2020-м новых медучреждений прибавилось. Буквально на днях в Мурино, на Воронцовском бульваре, открылось детское поликлиническое отделение. Кроме кабинетов педиатров, там есть кабинеты неотложной помощи, вакцинации, функциональной диагностики, приема узких специалистов и процедурный кабинет.

- В детской поликлинике будет оказываться первичная, а также доврачебная, врачебная и специализированная медико-санитарная помощь детям, проживающим в Мурино. Новое помещение не только функциональное, но и очень комфортное: в нем оборудованы крытая колясочная и входная зона для маломобильных пациентов, созданы места отдыха с мягкой мебелью, пеленальными столами и кулерами с водой, есть несколько игровых зон, - говорит заведующая амбулаторией Ольга Ковалева.

В 47-м регионе возводят учреждения для пожилых людей.

Также в этом году после частичного ремонта для пациентов открылись поликлиники в Бокситогорске и Пикалево. Кроме того, в поликлинику в Пикалево закупили новое оборудование.

- Я побывал в поликлинике в Пикалево, посмотрел отремонтированные отделения хирургии и стоматологии. Мы приняли решение о выделении средств на ремонт других отделений, - говорит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Также до конца года будет отремонтирован фасад поликлиники в Бокситогорске, чтобы он гармонировал с внутренним современным оснащением и интерьерами.

Стройка идет полным ходом

К уже открывшимся медучреждениям совсем скоро добавятся новые. Почти достроена новая амбулатория с постом скорой помощи в поселке Толмачево Лужского района Ленобласти. Сейчас там завершаются работы по отделке, благоустройство, установке вентиляции и электрики. На втором этаже здания предусмотрены четыре квартиры для медицинского персонала. Амбулатория сможет принимать до 35 пациентов в день и оказывать скорую медицинскую помощь, обслуживая также соседние населенные пункты.

К октябрю планируется открыть взрослую амбулаторию в Мурино. Сейчас там заканчивается ремонт помещения, затем начнется лицензирование.

- И детская, и взрослая амбулатории останутся работать и после возведения современной поликлиники, которая появится не позднее 2023 года на Ручьевском проспекте. Сейчас идет проектирование объекта, в будущем году начнется его строительство, - добавил Александр Дрозденко.

Кроме того, в Ленобласти ведется строительство сразу трех медучреждений. Фельдшерско-акушерский пункт строится в деревне Нурма, амбулаторно-поликлинический комплекс - в поселке имени Тельмана, врачебная амбулатория - в поселке Дубровка. Объекты должны построить в течение двух лет.

А через несколько лет в Ленинградской области может появиться свой уникальный медицинский центр, в котором одним из основных направлений станет лечение онкологических заболеваний. Весной управление государственной экспертизы Ленинградской области выдало заключение на проект многофункционального медицинского комплекса в Юкках, Всеволожского района. В структуру комплекса войдут онкоцентр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс и центр ядерной медицины.

В детской поликлинике будет оказываться первичная, а также доврачебная, врачебная и специализированная медико-санитарная помощь детям, проживающим в Мурино.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

Защищаемся от гриппа

В регионе стартовала прививочная кампания. Вакцину для прививок взрослым медицинские учреждения региона уже получили, в ближайшее время появится препарат для иммунизации детей. Для прививок применяются вакцины с актуальными для нынешнего сезона штаммами вирусов гриппа: ранее они не циркулировали на территории России.

Тех, кто сомневается, делать прививку или нет, специалисты предупреждают: вакцинация именно в этом году особенно важна в связи с пандемией коронавируса. От самого коронавируса прививка от гриппа не защитит, но поможет снизить вирусную нагрузку на организм в столь сложный период.

- Мы начали активную работу, чтобы предоставить максимальному количеству жителей Ленинградской области возможность обезопасить себя от гриппа. Мы подключили поликлиники, амбулатории, ФАПы, передвижные медицинские комплексы - даже в отдаленных населенных пунктах можно будет сделать прививку, - говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Оптимальным периодом для иммунизации является сентябрь – ноябрь. Иммунитет после введенного препарата успеет сформироваться до начала подъема заболеваемости.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Три социальных дома - за два года

В 47-м регионе возводят учреждения для пожилых людей.

Одним из первых, уже в октябре этого года, откроется стационарное отделение для пожилых на 15 мест в деревне Лопухинка Ломоносовского района. Оно будет работать в здании Ломоносовского комплексного центра социального обслуживания населения «Надежда». Для бабушек и дедушек обустроят прогулочные дорожки, зоны отдыха со скамейками и беседками, игровые и спортивные площадки, проведут озеленение территории и устройство уличного освещения.

В феврале следующего года начнет работу второй в регионе геронтологический центр на 40 мест. Его создадут на базе Каменногорского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Выборгском районе. Для ленинградцев старшего поколения в центре оборудованы кабинеты ЛФК, массажа, магнитотерапии, бальнеотерапии, психоразгрузки, а также соляная пещера.

А осенью 2022 года в поселке имени Свердлова Всеволожского района завершится строительство дома-интерната общего типа с геронтопсихиатрическим отделением на 144 места. Граждане старшего возраста и инвалиды смогут получить квалифицированную помощь в стационарной форме с постоянным проживанием.