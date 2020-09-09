Меня через Ладогу вез: В Кировском районе увековечили память блокадных водителей

Памятный знак открыт по инициативе Фонда Александра Городницкого на собранные народные средства.

Маленькая деревня в Кировском районе Ленобласти на восточной части берега Ладожского озера. В блокаду отсюда эвакуировали ленинградцев, и именно здесь в день начала блокады Ленинграда, 8 сентября, появился знак в память о водителях, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти тысячи других.

- Место выбрано неслучайно. Многие ленинградцы были спасены через Кобону, именно здесь заканчивалась Дорога жизни, - отметил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Силуэт грузовика и укутанный в шаль ребенок, смотрящий сквозь открытую дверь. Материал - кортен-сталь - выбрали не без причины. Она устойчива к воздействию погоды и при этом очень похожа на металл полуторок, на которых эвакуировали жителей Ленинграда.

Рядом - стихотворение Александра Городницкого, посвященное неизвестному водителю.

«Водитель, который меня через Ладогу вез, /Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя…»

Александр Городницкий - ребенок блокадного Ленинграда. Именно ему, а также директору Музея истории школы Карла Мая Никите Благово, которого также эвакуировали по Дороге жизни, и принадлежит идея создать такой знак.

- Памятный знак открыт по инициативе Фонда Александра Городницкого на собранные народные средства, - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Его авторы - скульптор Александр Таратынов и архитектор Денис Ридер. Узнав о предстоящей работе, они приняли решение выполнить ее безвозмездно. На реализацию концепции памятного знака ушел почти год. Музейное агентство Ленинградской области выполнило благоустройство территории.