Выбирать губернатора Ленобласти будем три дня

13 сентября 2020 года пройдут выборы губернатора Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

13 сентября 2020 года пройдут выборы губернатора Ленинградской области. Голосование будет длиться не один, а целых три дня. Официально выборы состоятся в единый день голосования - в воскресенье, 13 сентября. 11 и 12 сентября проголосовать можно досрочно.

- Двухдневное досрочное голосование организовано для того, чтобы обеспечить защиту здоровья избирателей во время пандемии коронавируса и создать максимально удобные условия для голосования, - пояснили в избирательной комиссии Ленинградской области.

Отдать свой голос за любого кандидата смогут все, кто этого хочет, даже те жители области, которые находятся не по месту регистрации. Например, живут на даче или гостят у родственников или друзей в другом городе. Возможность выполнить свой гражданский долг есть и у тех ленинградцев, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок.

- Я всегда участвую в выборах и считаю, что это необходимо. Если этого не делать, неизвестно, кто и как распорядится твоим голосом. Даже если я не согласна с чем-то, я просто иду и голосую против. Мне кажется, главное, не оставаться в стороне, - считает жительница дачного поселка Дунай Всеволожского района Галина Байкина.

Для тех, кто в отъезде

Те, кто проживает или временно находится не по месту регистрации, могут проголосовать на любом удобном для него избирательном участке. Для этого нужно:

- выбрать удобный избирательный участок в том населенном пункте, в котором вы находитесь

- подать заявление о включении в список избирателей (для этого понадобится паспорт).

ВАЖНО

Гражданин может подать заявление один раз. Если выяснится, что избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым.

Если мешает болезнь

Бывает так, что принять участие в голосовании человек хочет, но по состоянию здоровья - своего или родных и близких - прийти на избирательный участок не может. В этом случае нужно:

- письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и подать заявление о предоставлении возможности проголосовать на дому

- в заявлении описать причину, по которой вы не можете приехать на голосование, а также указать фамилию, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства

- заявление подается с 3 сентября и не позднее четырнадцати часов 13 сентября как лично, так и с помощью родственников или соседей. Проголосовать на дому можно как в день голосования 13 сентября, так и в дни досрочного голосования 11 и 12 сентября.

ВАЖНО

- Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования. Тогда гражданину откажут в возможности голосовать на дому, - предупреждают в Леноблизбиркоме.

КСТАТИ

1700 избирателей Ленинградской области подали заявления, чтобы голосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации. Из них:

- 703 обратились в пункты приема заявлений территориальных избирательных комиссий

- 51 - в многофункциональные центры

- 946 подали заявления через портал госуслуг.

* По состоянию на 31 августа.

НА ЗАМЕТКУ

Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать до 8 сентября включительно:

- в любой многофункциональный центр

- в любую территориальную избирательную комиссию

- через портал госуслуг

- в любую участковую избирательную комиссию.

График работы территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области по приему заявлений:

- понедельник - пятница с 15.00 до 19.00

- суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00.

График работы участковых комиссий по приему заявлений:

- понедельник - пятница с 15.00 до 19.00

- суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00.

Режим работы многофункциональных центров, расположенных в Ленинградской области, можно узнать на официальном сайте: www.mfc47.ru

ВАЖНО

Как найти свой избирательный участок

Уточнить место для голосования, а также получить ответы на иные вопросы, касающиеся выборов, можно, позвонив по телефонам горячей линии Леноблизбиркома: 8 (812) 492-96-51, 492-29-72. Звонки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В единый день голосования 13 сентября 2020 года (досрочное голосование 11 и 12 сентября) в Ленинградской области пройдут:

- выборы губернатора Ленинградской области

- дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1

- очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

ВОПРОС ДНЯ

А ВЫ ПОЙДЕТЕ НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА?

Игорь МУРАВЬЕВ, член Общественной палаты Ленинградской области, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты ЛО:

- От выборов и от тех людей, которые руководят областью, зависит жизнь каждого конкретного человека и бизнеса. Говорю об этом, потому что представляю крупнейшее бизнес-объединение области. И насколько это важно, мы все убедились за последние полгода, когда оказались в истории борьбы с коронавирусом.

Анастасия ХАРИНА, учитель немецкого языка лицея № 1, Всеволожск:

- Я абсолютно точно убеждена, что выборы - это ответственный и важный этап в жизни всех граждан, потому что именно они определяют, как будет выглядеть город, регион в ближайшем будущем. Все мы понимаем, что не до конца решены насущные для жителей нашего района проблемы, но делается много, поэтому не прийти на выборы и промолчать было бы неправильно.

Андрей СЕРГЕЕВ, руководитель студии театрального мастерства, Всеволожск:

- Раньше я считал, что это бессмысленно, что и без меня все решат, но во время эпидемии коронавируса мне пришлось воспользоваться господдержкой как малому предпринимателю. Я понял, что это реально работает, а значит, мы не должны оставаться в стороне. Если мы хотим что-то получать, то мы должны проявлять свою гражданскую активность.

Анастасия ЗИНОВЬЕВА, многодетная мать, деревня Пудость Гатчинского района:

- Если в нашем районе будут выборы, я обязательно пойду. Мне очень часто приходится обращаться к муниципальным властям по разным вопросам. И когда ты заходишь в кабинет и говоришь: «Я за вас голосовала!» - человек старается тебе помочь. Проверено! Поэтому упускать такую возможность нельзя.

Дарья ЕРМАЛАЕВА, учитель английского языка, лауреат областного конкурса «Учитель года - 2020»:

- Каждый голос имеет значение. Своему городу и области я бы пожелала дальнейшего процветания и развития.