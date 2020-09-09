Bonava провела онлайн-встречу будущих новоселов Skandi Klubb. Фото предоставлено компанией Bonava.

Шведский девелопер Bonava 8 сентября провел онлайн «Школу комфортной жизни» для покупателей квартир в последней, четвертой очереди Skandi Klubb на Аптекарском проспекте, введенной в эксплуатацию в августе. Как правило, «Школа комфортной жизни» проводится в виде очной встречи, но в этот раз мероприятие состоялось дистанционно в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией.

Фото предоставлено компанией Bonava.

- Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы не подвергать излишнему риску здоровье наших клиентов и сотрудников. Несмотря на то, что ограничения на проведение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге постепенно снимаются, мы приняли решение продолжить проведение встреч с клиентами в онлайн формате, - рассказал Майкл Бьёрклунд, председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург». - И мы поздравляем наших клиентов со скорым получением ключей в Skandi Klubb - одном из самых комфортных жилых комплексов Санкт-Петербурга. Уверены, что новые квартиры будут радовать жителей своими удобными планировками, просторными балконами и террасами, большим количеством света и свежего воздуха».

Фото предоставлено компанией Bonava.

«Школа комфортной жизни» - это встреча покупателей квартир, представителей девелопера и управляющей компании в дружеской обстановке. Такие мероприятия традиционно проводятся в преддверии передачи ключей. Сотрудники Bonava рассказывают о техническом оснащении дома, эксплуатации инженерных систем, отвечают на вопросы о конструктивных особенностях здания и процессе приемки квартир. Покупатели знакомятся с будущими соседями и управляющей компанией.

Фото предоставлено компанией Bonava.

В мае этого года Bonava впервые провела «Школу комфортной жизни» онлайн. Опыт оказался успешным, мероприятие собрало позитивные отклики участников. Заботясь о благополучии своих клиентов, компания решила сохранить онлайн формат встреч.