«Кому важна статуэтка, начнет извиваться, как уж»: Мультипликатор Бронзит оценил новые правила «Оскара»

Академия кинематографических искусств объявила новые требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Академия кинематографических искусств ужесточила требования для картин, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Теперь, чтобы выиграть заветную статуэтку, придется соответствовать новым правилам. Ну или хотя бы двум из четырех критериев.

Так, начиная с 96-ой церемонии, которая состоится в 2024 году, один из актеров первого или второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем иной этнической группы. Не менее трети актеров – женщины, люди с особенностями физического или ментального развития, представители ЛГБТ. А сюжетная линия завязана на расовых, гендерных проблемах или проблемах людей с ограниченными возможностями. Аналогичные требования распространяются на творческий и технический персонал, работающий над картиной. Также компания, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности обучения и работы одной из этих групп населения.

Дважды претендовавший на «Оскар» мультипликатор Константин Бронзит считает, что все это - вынужденная мера, на которую не стоит обращать внимания.

- Сейчас на тему меньшинств мир всполошился, все кому не лень высказываются об этом. Академия как большая международная общественная организация держит нос по ветру. Я вижу со стороны, что это страх за себя. Как бы ни опоздать, чтобы нас не обвинила общественность, что мы находимся в стороне. Вспомните, несколько лет назад на них все накинулись из-за того, что ни один фильм с темнокожими актерами не попал в номинацию. Естественно, их это напугало. И теперь они действуют как бы на опережение. Так что это забота не о кино, а о себе, - поделился своим мнением с корреспондентом «КП» Константин Бронзит.

Мультипликатор Константин Бронзит считает, что на нововведение не стоит обращать внимания. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более того, Бронзит уверен, что режиссеры, которые решат идти на поводу у Академии, рискуют утратить свою особенность.

- Любое искусство – слом табу, границ и ограничений. Только здесь возможны прорывы и открытия. Если мы работаем в определенных рамках, то получаем тот самый «соцреализм». Нужно иметь определенную смелость и дерзость, чтобы что-то ломать и искать новое. Искусство всегда этим было интересно. Если режиссеры в погоне за престижной премией кинутся следовать правилам, то похоронят свою индивидуальность. Интересно будет понаблюдать, чем это обернется, и какие фильмы в ближайшие два года мы увидим, - рассуждает мультипликатор.

Представители меньшинств уже появляются и в анимации. Американская киностудия Pixar недавно выпустила первый мультфильм, в котором главный герой нетрадиционной ориентации. Константин Бронзит к этому относится негативно и считает, что выпячивание этой темы может вызвать негативную реакцию.

- Не нужно обращать на это внимания. Собственно, как собираюсь делать я. Кто из нашего цеха разумен: улыбнется, посмеется и пойдет делать свое дело дальше. Кому важна статуэтка, начнет извиваться, как уж на сковородке. Но и этого может быть недостаточно, - отметил автор современных картин для детей.