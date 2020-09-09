Скульптуры оленей вернулись в Павловск спустя 100 лет

Скульптуры отдыхающих оленей вернулись в Павловск спустя сто лет / Фото: Музей-заповедник "Павловск"

Громкое событие в Павловском парке Санкт-Петербурга. Спустя сто лет во вторник, 8 сентября 2020 года, на свое законное место вернулись скульптуры грациозных, отдыхающих оленей. С 1879 по 1920 годы они украшали Олений мост. Однако, так как были выполнены из цинка, потеряли свой великолепный вид, были демонтированы и отправлены на переплавку.

- Пара бронзовых оленей с ветвистыми рогами уже водружена на свое историческое место. Сейчас завершается монтаж второй пары – молодых оленей. После установки фигуры патинируют, защитив от непогоды, - рассказали в музее-заповеднике "Павловск".

Первые олени были выполнены из цинка, новые отлили из бронзы / Фото: Музей-заповедник "Павловск"

Первые скульптуры для парка в 1875 году приобрел князь Николай Константинович. Они были выполнены по моделям немецкого скульптора Кристина Рауха. Подобные фигуры украшали парки Германии с 1820-х годов. Также подобные скульптуры оленей были установлены в Стрельне, Знаменской даче, Михайловской даче и Ораниенбауме.

Поклонники Павловского парка давно мечтали о том, чтобы грациозные животные вернулись на место. Ведь Олений мост есть, а оленей нет.

Восстановить скульптуры было не так-то просто, так как их утеряли много десятилетий назад / Фото: Музей-заповедник "Павловск"

- К нам обратилась семья известных актеров – Игорь Скляр и Наталья Акимова – с инициативой воссоздать утраченных оленей. Мы решили, что это будет красиво, - рассказала директор музея-заповедника Вера Дементьева.

Однако сделать точную копию было не просто, так как ни в одном из петербургских пригородов скульптуры не сохранились. Единственной зацепкой стали бронзовые олени из Стрельны, которых великий князь Николай Константинович вывез в начале прошлого века в Ташкент во время своей ссылки. Увы, до наших дней сохранилась лишь пара молодых оленей. Их копии, выполненные из бронзы узбекским скульптором Джасвантом Анназаровым, дружественная страна подарила России.

Оленей разместили на Оленьем мосту, который недавно отреставрировали / Фото: Музей-заповедник "Павловск"

- Другую пару оленей по заказу ГМЗ «Павловск» изготовила фирма «Гуар» в литейной мастерской Петербурга. Модель выполнена по проекту скульптора Владислава Маначинского с учетом исторических фотографий и параметров оригинальных фигур, сохранившихся в Ташкенте, - пояснили в Павловске.

Теперь полюбоваться умиротворенными и могучими оленями могут все петербуржцы и гости города.