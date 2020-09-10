Более двух тысяч автобусов, грузовиков и автомобилей переведут на газ

К концу 2023 года планируется перевести на газ еще 100 автобусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Выхлопы от машин – одна из самых серьезных причин грязного воздуха в крупных городах. Например, в Петербурге они составляют 85% от всех выбросов, загрязняющих атмосферу.

- В 2019 году эта доля увеличилась на 1,1%, - рассказали «КП» в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. – Это связано с тем, что машин в городе становится все больше. За последние 11 лет их количество увеличилось на 30%.

Понятно, что невозможно заставить людей отказаться от автомобилей в угоду чистому воздуху. Но можно сделать городской транспорт более экологичным. Сейчас на газу в Петербурге работают 163 автобуса, 17 единиц уборочной техники, 7 специализированных грузовиков. В конце августа Александр Беглов дал поручение подготовить предложения о дальнейшем переходе техники на газ. И дело здесь не только в экологии.

- Газ более экологичен и позволяет неплохо сэкономить средства городского бюджета, - отметил губернатор.

К концу 2023 года планируется перевести на газ еще 450 грузовиков, 100 автобусов и 1,6 тыс. легковых автомобилей.

- При этом выбросов в атмосферу может стать на 20-30% меньше,- отмечают в Смольном.

Выхлопы от машин – одна из самых серьезных причин грязного воздуха в крупных городах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако, специалисты считают, что с переходом на газ все-таки возникнут проблемы.

- Если к 2023 году в Петербурге, как и хотели власти, не запустят 25 автомобильных газовых станций, то, ни о каком переходе и речи быть не может, - считает руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

По его мнению, газ лучше, чем бензин или солярка, но будущее городов – электрический транспорт.

- Переход на природный газ нам улучшит жизнь, но не на много. Поэтому стоит больше внимания уделить электротранспорту. Загвоздка только в безопасном способе переработки аккумуляторов, но и это можно решить, - считает Шевчук.

Развивать электротранспорт в Петербурге тоже будут. В начале сентября об этом заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Перейти на новую модель транспортного обслуживания обещают уже в июле 2022 года. Поэтому, если все будет так, как и запланировано, дышать нам станет в разы лучше!