Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 сентября: дефицит свободных коек в стационарах и прекращение приема пациентов в Мариинской больнице

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 10 сентября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 10 сентября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице опасную инфекцию диагностировали еще у 218 человек, что свидетельствует о росте числа заболевших. Это подтверждают и в Смольном, сообщая о том, что количество свободных коек для пациентов с коронавирусом теперь уменьшилось до 10%. В связи с этим власти в срочном порядке распорядились вновь перепрофилировать больницу имени Семашко под прием пациентов с COVID-19.

- Общее число зараженных с начала пандемии сейчас достигло 38 436 человек. В числе выздоровевших уже 26 664 пациентов. Смертей в общей сложности 2 574, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Мариинская больница сообщила о приостановлении приема новых пациентов. Предположительно, виной тому вспышка коронавируса, однако в медучреждении этого не подтверждают. Сейчас медики ждут предписания Роспотребнадзора, которое скажет, как им дальше работать.

Отметим, что Смольный собирается рассмотреть случаи отказов врачам в выплатах по коронавирусу. Этим займется специальная комиссия. Все зависит от того, признали ли медика пострадавшим из-за оказания помощи больным инфекцией.

Добавим, что по Ленобласти последняя статистика по COVID-19 такова: 35 новых зараженных за сутки и 7 121 за все время пандемии. Уже выздоровели 5 149 пациентов, скончались – 86 (+1).