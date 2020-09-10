Черви в квартирах, фекалии на паркинге: жители элитного дома в Московском районе третий год воюют с управляющей компанией

В дом на улице Варшавской 6к2 счастливые новоселы заехали в 2016 году.

Огромная закрытая территория, просторная квартира с шикарным ремонтом, свет включается по хлопку, из окна открывается отличный вид, а о коммунальных проблемах можно забыть раз и навсегда, - именно так, пожалуй, большинство представляют себе элитное жилье в престижном районе Петербурга. Но бывает и так, что новостройка бизнес-класса может составить достойную конкуренцию какому-нибудь клоповнику, который последний раз ремонтировали разве что при царе. Именно с этим столкнулись жители дома на Варшавской, 6к2. Из-за ужасной вентиляции в их квартирах завелись черви, а паркинг с дорогими машинами то и дело заливает фекалиями. И теперь за право жить не элитно, а хотя бы по-человечески, они буквально воюют с управляющей компанией.

Дом трещит по швам

В дом на улице Варшавской 6к2 счастливые новоселы заехали в 2016 году. Жилой комплекс бизнес-класса с подземным паркингом в трех минутах от метро – казалось бы, можно выдохнуть. Однако спустя всего два года дом в буквальном смысле начал трещать по швам.

- Тогда был страшный случай: с фасада оторвалась бетонная плита и чуть не убила женщину с маленьким ребенком, - рассказывает «КП» жительница дома Виктория Филатова. – Эта махина прямо рядом с ней упала! Ну а потом плиты стали отваливаться с завидной регулярностью. Фасад наш до сих пор сыпется.

Но это еще не все «радости», с которыми столкнулись жители. Как выяснилось, в доме из-за ошибок в конструкции не работает вентиляция, и вместо свежего воздуха квартиры заполонили омерзительные насекомые и черви. Из-за некачественного покрытия труб, вода, попав в них, мгновенно становится ржавой, а дырки в кровле стали причиной протечек. Несладко пришлось и автомобилям на подземной парковке.

Новый дом начал трещать по швам уже через два года.

- Наш паркинг с дорогостоящими машинами постоянно заливает фекалиями, - негодует местная жительница Людмила Борисова. – Сантехники стояли по колено в отходах и вручную все чинили. Застройщик вообще скрывал от нас, что канализация не работает, ждал, пока гарантийный срок закончится, чтобы потом все за наши деньги восстанавливать. Этого они, по ходу, и хотят! Но мы вовремя все заметили и чудом успели в суд!

Проблемы есть и с территорией у дома, которая, по проекту, должна быть закрытой. Однако двор не только доступен для всех, но и разваливается на ходу: здесь то и дело проседает грунт и рушатся дорожки, и людям нужно изловчиться, чтобы не переломать ноги на пути домой.

- Я свою квартиру в 75 «квадратов» купила за 12 миллионов. Я всю жизнь работала, вышла на пенсию и хочу жить в нормальных условиях! – негодует Людмила Борисова. – Так здесь еще и коммуналка огромных денег стоит. В зимнее время я плачу 8-9 тысяч. Но это же кошмар!

Из-за некачественного покрытия труб, вода, попав в них, мгновенно становится ржавой.

«Жители сами виноваты»

В своих бедах жители винят управляющую компанию. По их словам, ее нанял застройщик, чтобы та прикрывала его грехи вместо того, чтобы хорошо и честно выполнять свои обязанности. В результате люди вышли на общественное собрание и большинством голосов решили отказаться от услуг нерадивых коммунальщиков.

- 64% поддержали эту идею, - отмечает Виктория Филатова. – А управляющая компания вслед за нами тоже провела собрание, на котором якобы 55% жителей высказались в ее пользу. Но они просто напросто подделали бюллетени!

Коммунальщики же уверяют: никакой фальсификации не было. Более того, в происходящем, на их взгляд, виноваты сами жители. Мол, не дают нормально работать и постоянно нарушают закон.

- Они могут незаконно ставить климатические установки и заужают диаметр отверстия, которое снабжает воздухом весь дом, - говорит управляющий жилым комплексом Алексей Яковлев. – Многие хотят перенести санузлы. Перепланировка – частая, популярная тема. Да что угодно можно перенести в своей квартире! И жильцы специально мешают деятельности управляющей компании, чтобы выгородить себя.

Проблемы есть и с территорией у дома, и с парадными.

Застройщик же в комментариях оказался скуп, отметив лишь, что все проблемы дома по договору должны решать коммунальщики. Они, говорит, конечно же, нейтральные и нив каких схемах не участвуют. А если что-то будет нужно чинить по гарантии, он, застройщик, непременно все починит.

Выгнать ворье из дома

Однако жители за свой дом бороться готовы до конца. По их инициативе в судах уже рассматривается 7 исков. На самом деле, многого люди не просят: они хотят всего лишь закрыть двор, как им изначально обещали, и сменить управляющую компанию. Все остальное сделают сами.

- Мы сами будем судиться с застройщиком, заставим его заплатить, - подчеркивает Людмила Борисова. – Мы готовы скидываться, ремонтировать что-то, общаться с управляющей компанией, но только чтобы она была нормальная, работающая, а не прикрывающая застройщика. Мы хотим выгнать все это ворье из нашего дома!