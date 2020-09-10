Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы: Куда выгоднее лететь осенью на море из Санкт-Петербурга и сколько это стоит

Узнали, как петербуржцы могут полететь в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несмотря на окончание лета, сезон отпусков еще не закончился - у россиян есть еще как минимум месяц, чтобы погреться на солнышке и покупаться на заморских курортах. И теперь это не только Турция! Возобновлено авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. «Комсомолка» узнала, ждать ли туда рейсов из Петербурга, продают ли уже пакетные туры и есть ли спрос на эти направления.

НА ПЕРЕСАДКУ

В среду, 9 сентября, из Москвы стартовал первый после «коронавирусного» закрытия границ рейс в столицу Египта. Пока перелеты доступны только в Каир. Но и рейсов туда сосем не много – три в неделю. И судя по всему, доступны перелеты будут только из Москвы – как и в Мале (Мальдивы) и Дубай (ОАЭ). Прямых рейсов из Северной столицы по трем новым направлением нет.

– Росавиация сообщила, что будут открыты рейсы по этим направлениям, однако никакой конкретной информации в Пулково не поступало, – сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Пулково. – Аэропорт готов к открытию рейсов. Но информации от госструктур пока нет.

Из Пулково пока в "новые" три страны рейсов нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поэтому тем петербуржцам, которые хотят посетить открывшиеся три страны, придется либо ехать в Москву и вылетать оттуда, либо лететь из Пулково с пересадкой в столице. Кстати, в Эмираты и на Мальдивы решили запустить всего по два рейса в неделю. Авиакомпания «Аэрофлот» уже открыла продажу билетов. Так, например, билет туда-обратно в Мале из Москвы стоит от 50 тысяч рублей. Не меньше обойдется и перелет в Дубай. В Каир же цены ниже – можно найти билет туда-обратно от 26 тысяч. Кстати, «продвинутые» путешественники из Каира могут самостоятельно добраться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Есть и еще один вариант перелета из Пулково: сделать пересадку через уже доступный Стамбул. Однако нужно быть готовым, что перелет может оказаться долгим. Например, у авиакомпании Turkish Airlines можно купить билет туда-обратно до Мале из Петербурга со стыковкой в Турции в среднем от 50 тысяч рублей. В пути придется провести от 17 часов и до нескольких дней. Впрочем, это время можно использовать, посмотрев и сам Стамбул. Более бюджетные билеты можно поискать у других авиакомпаний, которые сейчас выполняют рейсы Петербург – Стамбул.

Многие планируют отдых в сентябре и октябре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Как рассказали «Комсомолке» крупные туристические операторы, сейчас спрос на отдых в трех «новых» странах довольно скромный. Понять туристов можно: во-первых, отдых в Эмиратах и на Мальдивах всегда был недешевым. Кроме того, во все три страны можно попасть только со сданным на коронавирус тестом. В отличие, например, от Турции. Тем не менее, некоторые уже покупают «пакеты».

– Больше всего бронирований у наших клиентов приходится на туры в Египет, далее по востребованности следуют Мальдивские острова, – рассказали «КП-Петербург» в компании TEZ TOUR. – Многие клиенты с нетерпением ждали возобновления авиасообщения с данным направлением и не спешили переносить отдых на 2021 год.

Полететь из Петербурга на Мальдивы пока можно только с пересадкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К слову, петербуржцам туроператоры сейчас также предлагают отдых с перелетом из Москвы – так что пересадки не миновать и по «пакету». Покупают туры в основном на ближайшее время, а дальше двух месяцев не загадывают. Оно и понятно: народ сомневается, будет ли «вторая волна» и стоит ли строить планы на отдых.

Стоимость недельного тура на Мальдивы по системе «все включено» в отелях 3-4 звезды в среднем начинается от 116 тысяч на человека. А вот в Дубай за такую цену можно найти тур с завтраками и ужинами на двоих. Правда, туроператоры делятся секретом – цены могут стать ниже по сравнению с обычными.

– Общий уровень цен на проживание аналогичен прошлогоднему, однако в сентябре и октябре туристы могут отдохнуть с выгодой до 40%, так как многие отели предлагают скидки и специальные условия для российского рынка, приуроченные к открытию границ, – добавляют в компании.

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