В Санкт-Петербурге пройдет самый милый праздник «Мир кошек»

Выставка пройдет 12 и 13 сентября. Фото: предоставлено организаторами.

700 очаровательных котов и кошек умилят Петербург. 12 и 13 сентября в выставочном комплексе «Экспофорум» хвостатые друзья соберутся на ежегодной праздник «Мир кошек». Ее участниками станут животные популярных и редких пород: персидская, регдолл, священная бирма, мейн-кун, норвежская лесная, сибирская, бурманская, британская, бенгальская, сингапура, девон рекс, корниш рекс, русская голубая, симская, ориентальная, чаузи, шотландская, абиссинская, курильская короткошерстная, тайская, тонкийская, меконгский (тайский) бобтейл, сфинксы, донской сфинкс, петерболд (петербургский сфинкс), украинский левкой, сомали, турецкая ангора, норвежская лесная, курильский бобтейл, сейшелы, гавана браун, тойбобы, сноу-шу и другие.

Посетители выставки получат консультации заводчиков, познакомятся с особенностями ухода за животными, смогут выбрать котят. В этом году впервые на Мире кошек пройдет фестиваль приютов «Ветер перемен». В нем примут участие многие питерские приюты. Всего привезут около 30 котов, которым нужной найти дом. Счастливые хозяева, взявшие котика домой, уйдут с выставки не только с новым членом семьи, но и с подарками от спонсоров.

В cat-маркете можно будет приобрести корма, лакомства и витамины для усатых питомцев, а также разнообразные аксессуары: домики, когтеточки, лежаки, игрушки, косметику и товары для груминга. Запланирована развлекательная программа – конкурсы, викторины, шоу плюшевых игрушек для детей.

Выставка – cat-friendly! Посетители могут взять своего любимца с собой, правда для питомца придется захватить ветеринарный паспорт с отметками о последних прививках.

КОНКРЕТНО

Выставка пройдет в Экспофоруме 12 и 13 сентября с 10:00 до 18:00. Билеты со скидкой можно приобрести на сайте: http://cats.expoforum.ru/