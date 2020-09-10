«Такое происходит впервые за 20 лет»: В Санкт-Петербург на фоне коронавируса придут сразу три новых вида гриппа

В городе ожидают рост числа заболевших коронавирусом на фоне сезонного гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге готовятся встретить вторую волну коронавируса, которая осложнится сезонным гриппом и ОРВИ. О том, что нас ждет этой осенью, поможет ли нам прививка от гриппа и из-за чего снова идет всплеск инфицированных Covid-19, в Северной столице рассказали врачи и эксперты.

ПРО ВТОРУЮ ВОЛНУ COVID-19

- На сегодня из порядка двух тысяч больных коронавирусом 72 человека находится на искусственной вентиляции легких с подтвержденным Covid-19, еще 52 пациента - с внебольничной пневмонией, - рассказывает первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. - Мы видим устойчивый небольшой подъем заболеваемости, но говорить, что он резкий, не стоит. Сейчас у нас свободно 16 процентов взрослых коек и 30 процентов детских. В наших ближайших планах перепрофилировать под коронавирус больницу № 38. Всего же в городе в день экстренно госпитализируют порядка 2 - 2,5 тысяч больных, около 200 из которых с Covid-19.

При этом эксперты признают, что рост заболеваемости был прогнозируем, но о второй волне пока говорить не стоит.

В городе остаются свободные койки для больных коронавирусом, но их становится все меньше Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Начался учебный год, в город приехало очень много людей. Плюс ко всему немаловажный фактор - погода. На улице холодно, идут дожди. Осенью иммунитет ослабевает. Поэтому очевидно, что будет увеличение пациентов с клиническими проявлениями, похожими на респираторные заболевания, - пояснил глава рабочей группы по противодействию коронавируса в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто.

ПРО СМЕРТНОСТЬ МОЛОДЫХ

При этом ученые до сих сходятся во мнении, что убивает нас не сам коронавирус, а наш чересчур сильный иммунный ответ на него. Covid действует не как обычная простуда, он как шпион - сначала скрывается и человек не ощущает признаков болезни. Когда иммунитет начинает понимать, что в организме происходит что-то серьезное, отвечает в двойном размере, что становится губительным для нашего организма. Медики называют это цитокиновый шторм.

Смерть от коронавируса может настигнуть и молодых Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Сейчас идет поиск лекарств, которые снизят иммунный ответ, идет развитие нанотехнологий, которые могут быть эффективны, - разъяснил Шляхто. – Также хочу отметить, что молодые люди от 20 до 30 лет болеют тоже достаточно часто и при факторах риска, например, сахарном диабете, мы наблюдаем высокую летальность.

ПРО КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ И АНТИТЕЛА

Ученые уже давно узнали, что антитела в крови переболевших могут помочь другим легче перенести коронавирус. Но, как оказалось, не каждый, кто столкнулся с Covid-19, подходит для донорства.

- Чтобы справиться с инфекцией, нужно не само наличие антител в крови, - делится новыми исследованиями профессор Санкт-Петербургского государственного университета Евгений Соколович. - Есть некая форма именно нейтрализующих антител, которые могут помочь. Из тех доноров, кого удалось проверить, только у 16 процентов больных они есть.

Тем не менее, коллективный иммунитет формируется, но не так быстро, как хотелось бы.

- Коллективный иммунитет это временный процесс, - обнадеживает и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. – Для этого нужно, чтобы что у 60-70, а еще лучше у 80 процентов населения были антитела. Пока мы видим, что показатели порядка 20 процентов. Но этот иммунитет нарастает. Возможно, к осени 2021 года мы достигнем нужных показателей и подведем итоги.

В Петербурге готовы встретить новые штаммы гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПРО ВАКЦИНУ

Что же касается этой осени, то в Санкт-Петербурге она будет не из легких не только из-за коронавируса, но и из-за гриппа. В этом году в город, по оценкам экспертов, придет сразу четыре разных штамма гриппа, поэтому к вакцинации стоит подходить серьезно.

- Мы получили от Минздрава вакцину, планируем привить порядка 60 процентов населения, - делится планами Андрей Сарана. - Мы призываем горожан привиться и население серьезно к этому относится. Например, в прошлом году у нас в городе был личный рекорд – было привито 55 процентов население. И это дало результаты, мы не потеряли ни одного человека, болевшего гриппом.

При этом эксперты уточняют, что даже тем, кто ранее прививался, не стоит рассчитывать, что старая вакцина поможет. Эта осень преподнесла нам много сюрпризов.

- Этот год особенный, изменились сразу три штамма гриппа, а это нетипично, обычно меняются максимум два, - поясняет глава НИИ Гриппа Дмитрий Лиознов. - Последний раз такое было около 20 лет назад. Что касается коронавируса, то любая вакцина усиливает иммунитет. Наша задача, в том числе не допустить переполнение стационаров за счет тех, кто заболеет гриппом. Во всем мире сейчас разрабатывают более 100 вакцин от коронавируса, у нас в стране одна уже зарегистрирована в Москве.

- Мы ее очень ждем. И мы примем участие в этом важном и нужном мероприятии, - уточняет Евгений Шляхто. – Также мы ждем создания комбинированных систем (тестов – прим. Ред.), которые позволят одновременно выявлять и ГРИПП, и коронавирус, и ОРВИ.

От средств защиты горожанам не стоит отказываться Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В автобусе мужчина кашлянул, у него кондуктор спрашивает: «У вас ковид?». Он отвечает: «Нет, туберкулез». Она облегченно вздыхает: «Ну, слава богу!».

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