«Дети кричали «Помогите!»: Из-за штормового ветра в одной из школ Петербурга сдуло навесной потолок

Потолок сдуло во время проветривания класса. Фото: vk.com/spb_today

«Дети выбегали с криками «Помогите!» из класса школы №547 Красносельского района Санкт-Петербурга. Сегодня, 10 сентября, в одном из классов школы на улице Адмирала Коновалова обрушился навесной потолок. Фрагментами плит засыпало парты, рюкзаки и тетрадки.

– Потолок обрушился в классе на третьем этаже, – анонимно сообщают жители района в соцсетях. – Это произошло в 13:30 на уроке.

Судя по сделанным очевидцами кадрам, в этот момент ребята занимались географией.

Ветер сдул плиты, а каркас, держащий их, погнулся. Фото: vk.com/spb_today

Старыми здание школы и ее убранство не назовешь: учреждение в районе жилого комплекса «Балтийская Жемчужина» открыли только в 2014 году. Но, как выяснилось, дело было вовсе не в состоянии класса. Потолок обрушил… шторм, который в этот день разгулялся в Петербурге с самого утра.

– В 13:30, во время перемены, согласно требованиям СанПина производилось проветривание помещения. В результате сильного штормового ветра возник сильный сквозняк – и легкие элементы подвесного потолка упали, – сообщили «Комсомолке» в Администрации Красносельского района. – Детей во время проветривания в классе не было. Никто не пострадал.

Фрагменты потолка не казались слишком легкими. Фото: vk.com/spb_today

Кроме школьного потолка, жертвами порывистого ветра 10 сентября стали деревья и автомобили, а также многочисленные сломанные зонты петербуржцев. Чтобы не допустить наводнения, еще в полдень закрыли затворы дамбы.

Но от ветра закрытые судопропускные не спасли. Восстановить потолок в классе обещают в ближайшее время.

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