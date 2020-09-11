Резкое похолодание в Санкт-Петербурге и области: Синоптики обещают до +8 градусов

В Петербурге осень, а это значит, что скоро придут холода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Непогода, во власти которой 10 сентября оказалась Северная столица – лишь первая ласточка той настоящей осени, которая приносит в город шторма, ливни и наводнения. Падает вместе с этим и температура, заставляя людей кутаться в шарфы и пальто. Когда наступит резкое похолодание в Санкт-Петербурге, «Комсомольской правде» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Циклон, который принес ливни и штормовой ветер, 11 сентября должен стихнуть и уйти на северо-восток. В городе будет переменная облачность, небольшие дожди, но температура останется на уровне +8…+11 градусов ночью и +14…+16 – в дневное время. Это все еще на 1-2 градуса выше климатической нормы, - сообщил специалист.

Такой же прогноз, с поправкой на очередной шторм в воскресенье из-за атмосферного фронта с запада, синоптики дают и на всю оставшуюся неделю, а также начало следующей.

Несмотря на осадки, петербуржцы смогут порадоваться и солнечным лучам, пробивающимся из-за облаков.

В скором времени дождевики придется сменить на осенние куртки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако со среды-четверга в город ожидается чувствительное похолодание. Днем температура будет опускаться до +8...+10 градусов, а ночью и того меньше. При этом возвращения «бабьего лета» жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока не обещают и власти 47 региона уже начали говорить об отопительном сезоне. В городе на Неве батареи начнут включать с 17 сентября.

- «Бабьего лета», конечно, исключать нельзя. Может еще будет подъем температуры до +18, но только на один-два дня, - сообщил Юрий Куткевич.

Впрочем, все прогнозы остаются лишь предположениями, хоты и на основе данных. Тем не менее, сбываются они далеко не всегда, поэтому не стоит ругать синоптиков, если вместо холода и дождя в городе будет тепло и солнечно.