Стало известно, когда начнется периодическое протапливание в Санкт-Петербурге

В Петербурге температурные испытания тепловых сетей из-за пандемии перенесли с весны на осень: начнут работы с 12 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петербург пришла осень, а вместе с ней зарядили дожди. Заметно похолодало не только на улице, но и в домах, поэтому горожане все чаще задаются вопросом, когда же включат отопление. Правило, которого обычно придерживаются в городе: пять дней подряд среднесуточная температура воздуха должна держаться не выше +8 градусов. Правда, в ближайшие дни таких холодов не предвидится. Тем не менее, город уже подготовился к осени. Как и всегда, начнут с периодического протапливания. Запустить его планируют с 17 сентября. Об этом четверг, 10 сентября, на заседании по отопительному сезону рассказал вице-губернатор Максим Шаскольский.

Отмечается, что дата ориентировочная – она может немного сдвинуться в зависимости от погоды. К слову, в прошлом году периодическое протапливание запустили тоже примерно в этих числах – 16 сентября. Как и всегда, сначала батареи начнут теплеть в социальных учреждениях – больницах, поликлиниках, детских садах, школах, домах-интернатах.

Несмотря на то, что прошлый отопительный сезон в Северной столице стал самым долгим за последние 40 лет (топили 254 дня!), к новому подготовиться успели в срок – и жилищники, и ресурсоснабжающие организации. Батареи в 23661 жилых зданиях уже готовы становиться теплыми. Из них, кстати, 23303 многоквартирных дома и 358 общежитий.

– В межотопительный период ресурсоснабжающими организациями в полном объеме проведены планово-профилактические мероприятия, обследования, капитальные и текущие ремонты. Проведены необходимые гидравлические испытания, в результате которых устранено 1334 нарушения, – сообщают в Смольном.

Напомним, что в Петербурге температурные испытания тепловых сетей из-за пандемии перенесли с весны на осень: начнут работы с 12 октября.