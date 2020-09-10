«Он ее насиловал пять часов»: Мать рассказала, как полицейская собака спасла из сексуального плена похищенную школьницу

Овчарка помогла найти собаку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска отделения полиции № 85 и кинолог Мария Копцева со служебной овчаркой Волк-Меркурий буквально вырвали девятиклассницу Алину (имя изменено – прим.ред.) из рук похитившего ее извращенца. Девушка вечером шла из дома к матери на работу в салон красоты в Ломоносове, когда на нее напал педофил с ножом и затащил в лес. О том, как произошло нападение, и как чудом девушке удалось выжить, «КП-Петербург» рассказала мать Алины.

- Моя дочь вышла из дома в 19:00 и шла ко мне на работу, когда возле лесополосы на нее напал 36-летний мужик с ножом, угрожая убить, - вздыхает мать Алины Елена. – Он ее затащил в лес и там надругался. Там очень обширная программа у него была. У него было два ножа, один из них до 40 сантиметров длиной.

Пес взял след и нашел преступника Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Когда Елена поняла, что дочь долго идет до ее работы, сразу же набрала дочь, но та не отвечала. Испугавшаяся женщина сразу же обратилась в полицию.

- На первом месте преступления (изнасилования – прим.ред.) мы нашли в лесу нижнее белье дочки, - негодует Елена. – То есть, дальше он уже тащил мою дочь по лесу без одежды. Там был целый маршрут, конечной точкой которого было заброшенное здание. Насиловал мою дочь он неоднократно, это продолжалось пять часов. Он ее там собирался убить, еще час и ее бы уже не было в живых. Только благодаря полицейским моя дочь осталась жива.

Найти похищенную Алину полицейским помогла служебная овчарка, которую уже давно считают героем.

- Служебная собака по кличке «Волк Меркурий» по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Оперативники и инспектор-кинолог Мария Копцева обнаружили мужчину в тот момент, когда он пытался совершить в отношении девочки очередное преступление. Благодаря появлению полицейских и служебной собаки ему не удалось довести это до конца.

Волк-Меркурий помог найти школьницу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

О том, что дочь нашлась, полицейские сразу же сообщили матери.

- Дочка его не знала, он напал на первую попавшуюся, не очень неадекватный человек, - вздыхает мать школьницы. –Я до сих пор помню первые слова дочери, когда я ее увидела, она сказала: «Я думала, ты уже никогда меня не найдешь». Он не собирался ее отпускать. У дочки после изнасилования остались травмы на теле.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело на извращенца по статьям «Разбой» и «Насильственные действия сексуального характера». Он уже признал свою вину.

- Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас следователи и полицейские проверяют, не было ли других жертву педофила. Что же касается Волка-Меркурия, то его ждет лакомство. Это уже не первый подвиг пса. Ранее «КП» рассказывала, как этот пес помог раскрыть преступление, унюхав мошенника, замуровавшегося в стене.

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