Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 сентября: высокая смертность среди молодых горожан и штраф Мариинской больницы за вспышку инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 11 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» сделала подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 11 сентября 2020 года. За прошлый день в Северной столице опасную инфекцию диагностировали еще у 215 человек. Смольный подтверждает небольшой, но все-таки рост числа заболевших.

- Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент составляет 38 651 человек. В числе выздоровевших уже 26 776 (+112) пациентов. Смертей в общей сложности 2 590 (+16), - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

По официальной информации, коронавирус все чаще стал убивать молодых петербуржцев в возрасте от 20 до 30 лет. Больше всего случаев летальности при сопутствующих факторах риска вроде сахарного диабета. Что касается общего числа коронавирусных коек в стационарах города, то их загруженность уже достигла 84%. Поэтому две петербургских больницы перепрофилируют по прием больных с COVID-19.

Суд оштрафовал Мариинскую больницу на 100 тысяч рублей за вспышку коронавируса. За три месяца в медучреждении инфекцию подхватили примерно 300 врачей и пациентов. Накануне больница опубликовала новость о наборе добровольцев для тестирования американской вакцины от коронавируса, однако позже удалила ее из-за «прохладного» приема общественности. В медучреждении заверили «Комсомолку», что «никакого криминала в истории нет».

Добавим, что солист Мариинского театра Санкт-Петербурга заразился COVID-19. Однако у Ильдара Абдразакова болезнь протекает легко, с симптомами обычной простуды.

В Ленобласти последняя статистика по коронавирусу следующая: 35 новых зараженных за сутки и 7 156 за все время пандемии. Уже выздоровели 5 177 (+32) пациентов, скончались – 86.