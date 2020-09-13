Выборы в Ленинградской области 13 сентября 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Жители Ленобласти выбирают губернатора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в Ленинградской области проходят выборы губернатора. При этом, отметим, что 11 и 12 сентября можно было проголосовать досрочно. Как поясняли в региональном избиркоме, это было сделано для того, чтобы «обеспечить защиту здоровья избирателей во время пандемии коронавируса и создать максимально удобные условия для голосования».

В единый день голосования 13 сентября 2020 года в Ленинградской области выбирают не только губернатора на ближайшие 5 лет, но и депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.

Журналисты «Комсомольской правды» ведут прямую онлайн-трансляцию с выборов губернатора Ленинградской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Ленинградской области 2020: когда пройдут и как принять участие

"Комсомолка" собрала всю главную информацию про выборы в Ленинградской области 2020 (подробности)