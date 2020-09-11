В Санкт-Петербурге пройдет Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC-2020

Форум пройдет с 14 по 16 сентября. Фото: facebook.com/transtecforum.

Более 150 компаний и около 600 делегатов объединит XV Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC 2020. Событие пройдет в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по16 сентября. В течение трех дней делегатов ждут выступления ведущих экспертов по самым актуальным проблемам транспортной отрасли, а также общение в формате круглых столов. На пленарной дискуссии приглашенные эксперты поделятся своим мнением о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы сохранить и укрепить статус России в качестве транзитной державы и как выстраивать международное взаимодействие в рамках МТК «Север – Юг» и Северного морского пути. Экспертная сессия будет посвящена вопросам финансирования инфраструктурных проектов и поиску вариантов сокращения последствий кризиса, в том числе с помощью механизмов государственной поддержки.

Участие в форуме примут более 600 делегатов. Фото: facebook.com/transtecforum.

Мероприятия второго дня форума и будут ориентированы на портовую тематику. Программа включает три тематические сессии – о вопросах государственного регулирования деятельности портовой отрасли, правовых аспектах развития государственно-частного партнерства в развитии портовой отрасли и мировых тенденциях в управлении портовым бизнесом. Параллельно во второй половине дня пройдет VIII Международная конференция «Техника и технологии для портов и грузовых терминалов».

Вторая площадка форума будет работать в Москве, в Аналитическом центре при Правительстве РФ. По сложившейся традиции TRANSTEC работает при поддержке Министерства транспорта РФ, Правительства Санкт-Петербурга, отраслевых союзов, транспортных и инфраструктурных ассоциаций.

НА ЗАМЕТКУ

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных мер. Компания «НЕВА-Интернэшнл» – организатор форума – получила специальный QR-код, подтверждающий безопасность и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Все делегаты и персонал будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками, социальная дистанция сохранится за счет продуманной внутренней логистики и рассадки участников, также будет организована бесконтактная термометрия, влажная уборка и дезинфекция помещений.