Забыли про игры: как петербуржцы ведут себя в сети с началом осени. Фото: МТС Медиа.

МТС зафиксировала резкий спад интереса к онлайн-играм и киберспорту у жителей северной столицы. В первую очередь, это связано с завершением отпусков и летних каникул. Осеннее похолодание и начало учебного года однозначно изменили интересы петербуржцев к различным категориям цифровым сервисам. Постоянные лидеры рейтинга – киберспортивные и геймерские платформы – в первые дни сентября сдали позиции. Рост числа обращений составил всего 93%, хотя в летние месяцы этот показатель достигал почти 400%.

Меньше внимания жители Петербурга стали уделять и социальным сетям. В начале сентября показатель активности по этой категории сервисов обновил свой минимум с весны 2020 года.

Кинотеатры откроются в Петербурге только 12 сентября, поэтому горожане пока не снижают интереса к онлайн-кинотеатрам и сервисам потокового видео – эта категория демонстрирует стабильный рост использования более чем в три раза по сравнению со средним значением прошлого года. По данным аналитики, за прошедшие три недели петербуржцы вновь вернулись к банковским платформам, сервисам доставки еды, онлайн-шоппинга. Ими горожане пользовались более чем в два раза чаще, чем в прошлом году.

СПРАВКА

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.