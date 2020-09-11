Мариинскую больницу закрыли «на вход» минимум до 15 сентября из-за коронавируса

Мариинской больнице запретили принимать новых пациентов из-за вспышки коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комздрав Санкт-Петербурга сообщил о том, что Мариинская больница прекратила прием новых пациентов минимум до 15 сентября. Напомним, ранее там выявили вспышку коронавируса. В медучреждении ждали окончательного предписания Роспотребнадзора, и вот оно наконец-то появилось.

Больницу обязали установить наблюдение за пациентами и медработниками, которые контактировали с зараженными инфекцией. «Слежка» продлится ровно две недели для всех. Пока что специалисты проводят лабораторное обследование контактных лиц.

Минимум на неделю больница забудет про плановый прием горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если у кого-то из наблюдаемых людей появятся симптомы респираторных заболеваний или признаки пневмонии, то их срочно будут изолировать и госпитализировать в инфекционный стационар. В Мариинской больнице есть необходимые отделения, где лечат контактных пациентов. Все процедуры по возможности проходят в палатах, - сообщили в пресс-службе комздрава.

В Смольном заявляют, что сотрудники больницы строго соблюдают все меры безопасности по COVID-19. В отделениях, которые освободились от пациентов с коронавирусом, проведут тщательную дезинфекцию с обработкой постельного белья. Теперь у медучреждения есть почти неделя, чтобы доложить в Роспотребнадзор об обстановке и проделанной работе. После этого, возможно, плановый прием новых пациентов разрешат возобновить.

Добавим, что ранее Мариинская больница удалила новость о наборе добровольцев для испытания американской вакцины от коронавируса. В медучреждении заверили, что в истории «нет ничего криминального» и их просто неправильно поняли.