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Мариинскую больницу закрыли «на вход» минимум до 15 сентября из-за коронавируса

Роспотребнадзор обязал медучреждение строго следить за пациентами и врачами, контактировавшими с зараженными
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мариинской больнице запретили принимать новых пациентов из-за вспышки коронавируса.

Мариинской больнице запретили принимать новых пациентов из-за вспышки коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Комздрав Санкт-Петербурга сообщил о том, что Мариинская больница прекратила прием новых пациентов минимум до 15 сентября. Напомним, ранее там выявили вспышку коронавируса. В медучреждении ждали окончательного предписания Роспотребнадзора, и вот оно наконец-то появилось.

Больницу обязали установить наблюдение за пациентами и медработниками, которые контактировали с зараженными инфекцией. «Слежка» продлится ровно две недели для всех. Пока что специалисты проводят лабораторное обследование контактных лиц.

Минимум на неделю больница забудет про плановый прием горожан.

Минимум на неделю больница забудет про плановый прием горожан.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если у кого-то из наблюдаемых людей появятся симптомы респираторных заболеваний или признаки пневмонии, то их срочно будут изолировать и госпитализировать в инфекционный стационар. В Мариинской больнице есть необходимые отделения, где лечат контактных пациентов. Все процедуры по возможности проходят в палатах, - сообщили в пресс-службе комздрава.

В Смольном заявляют, что сотрудники больницы строго соблюдают все меры безопасности по COVID-19. В отделениях, которые освободились от пациентов с коронавирусом, проведут тщательную дезинфекцию с обработкой постельного белья. Теперь у медучреждения есть почти неделя, чтобы доложить в Роспотребнадзор об обстановке и проделанной работе. После этого, возможно, плановый прием новых пациентов разрешат возобновить.

Добавим, что ранее Мариинская больница удалила новость о наборе добровольцев для испытания американской вакцины от коронавируса. В медучреждении заверили, что в истории «нет ничего криминального» и их просто неправильно поняли.

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