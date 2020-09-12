Петербург оказался первым в стране по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки

Петербург по количеству погибших за сутки обошел даже Москву Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе на Неве пандемия коронавируса продолжает свирепствовать. К сожалению, сегодня, 12 сентября, пополнилась и печальная статистика. За прошедшие сутки опасное заболевание унесло жизни еще 23 пациентов. Эта цифра оказалась самой высокой в России, и Петербург по количеству летальных случаев обошел даже Москву.

- В общей сложности с начала пандемии в Северной столице жертвами коронавируса стали 2630 человек, - подчеркнули в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что уровень смертности от COVID-19 в Санкт-Петербурге стал самым высоким суточным показателем за полтора месяца. До этого смертей, причиной которым стал коронавирус, было меньше.

Что касается зараженных, то за минувшие сутки опасную болезнь подхватили 203 петербуржца. Еще 105 человек сумели вылечиться от «ковида» и отправиться домой. Таким образом, количество тех, кому удалось побороть коронавирус, в Петербурге достигает 26986 человек.