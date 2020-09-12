Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 сентября: больница Семашко снова стала «ковидной», а петербургская семья получила штраф за отсутствие теста на коронавирус

За сутки "ковидом" заразились 203 человекка Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» сделала подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 12 сентября 2020 года. За прошлый день в Северной столице опасную инфекцию диагностировали еще у 203 человек. Это меньше, чем накануне, хоть и ненамного.

- По состоянию на 12 Сентября 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 39070 человек, - заявляют в оперативном штабе по борьбе с «ковидом». – Число выздоровевших составляет 105 человек. Все они выздоровели и отправились домой. В целом же с тех пор, как началась эпидемия, число излечившихся от «ковида» в Петербурге составляет 26986 человек. Есть и погибшие – их 23.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о продлении до 31 августа 2020 года выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными, а также медицинскому персоналу, которые находятся в группе риска заражения.

Статистика по коронавирусу на 12 сентября 2020 года. Фото: Яндекс

Пушкинский районный суд оштрафовал семью из трех человек, которые вернулись из-за границы, но вовремя не разместили результаты тестов на коронавирус. Петербуржцы 3 августа прилетели из Турции и должны были опубликовать в течение трех дней на Едином портале государственных услуг информацию об обследовании, но этого они не сделали.

Больница имени Семашко в Пушкине вновь перепрофилирована под коронавирусный стационар. Работать в новом режиме медучреждение начало 12 сентября. Плановые госпитализации здесь на время приостановлены.

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко ушла на недельный карантин из-за того, что ее коллега по сцене подхватил коронавирус. Артистка сообщила, что в связи с необходимостью самоизолироваться, не будет выступать 18 сентября в Мариинском театре.

Петербург стал лидером в России по количеству смертей от ковида за сутки. Город на Неве, где в минувшие сутки от коронавируса умерли 23 человека, по этому печальному показателю обошел даже Москву.