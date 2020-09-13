Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 13 сентября 2020 года выросло на 20 человек

Всего в России заразилось коронавирусом 1 062 811 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Скорбную свежую статистику подготовил для Санкт-Петербурга и Ленинградской области федеральный оперативный штаб. За последние сутки в Северной столице коронавирус унес жизни еще 20 человек. Таким образом, с начала пандемии в городе погибло от инфекции 2650 человек.

– За сутки в Петербурге выявлено 206 заболевших коронавирусом (всего 39 276 с начала пандемии), – сообщают в оперативном штабе. – Выздоровело 104 человека (всего 27 090 человек).

В соседней Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали никаких изменений ни в количестве погибших, ни в числе выздоровевших: их по-прежнему 86 и 5228, соответственно.

А вот количество заразившихся коронавирусом в 47 регионе немного выросло: за сутки «ковид» подтвердили еще у 37 человек, в итоге общее число заразившихся выросло до 7265 человек.

По последним данным на утро 13 сентября, в России заразилось коронавирусом 1 062 811 человек, из них выздоровело 876 225, а погибло 18 578 человек.

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