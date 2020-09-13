Жительница Санкт-Петербурга нашла в заказе от «Яндекс.Лавки» ведро с мочой

Фото: twitter.com/yingfish

Неожиданный «подарок от заведения» нашла в своем заказе в «Яндекс.Лавке» жительница Петербурга. Среди продуктов, заказанных в сервисе доставки еды в ночь на 13 сентября, девушка обнаружила… ведерко с мочой.

– Нам вручили пакет с продуктами, в котором, как оказалось, бонусом лежала «золотая чаша», – поделилась петербурженка в сети. – Заказали где-то в час в «Яндекс.Лавке» всякой еды. Курьер прибыл (в масочке, все дела), передал пакет. В пакете – неопознанный объект, похожий на ведерко из-под майонеза. В ведре оказалась прозрачного цвета жидкость, запахом напоминающая человеческую мочу.

С просьбой прокомментировать, почему клиентам приходится «контактировать с биологическими отходами сотрудников», девушка обратилась к «Яндекс.Лавке». Петербурженке позвонили, извинились и сообщили, что проблема возникла при доставке. А вскоре о «дикой ситуации» высказался руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик.

– Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру – пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке, – объяснил он. – Что было дальше, мы можем только догадываться. Это, конечно, полное безумие, и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чертово ведро. Такого никогда раньше не случалось не то что с ведром, а вообще с инородными предметами в пакетах «Лавки».

Девушке вернули деньги за заказ. Она, в свою очередь, сообщила, что, так как «не выдержал пузырь курьера», претензий к самому сервису она не имеет.

– Несколько раз мы пытались связаться с курьером и выяснить ситуацию, но, увы, безрезультатно, – добавил Красильщик. – Поэтому курьер навсегда отстранен от доставки наших заказов.

От ведерка с биологическими жидкостями женщина избавилась.