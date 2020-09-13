Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 сентября: самому молодому погибшему было 32 года

«Ковид» диагностировали еще у 206 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 13 сентября 2020 года собрала «Комсомолка». Трагические итоги уходящего дня таковы: 20 погибших за сутки и 2650 умерших от инфекции с начала пандемии.

– Среди умерших – 11 мужчин и девять женщин, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. – Самому молодому погибшему было 32 года, это был мужчина. Самой молодой женщине исполнилось 63 года. Самым пожилым мужчине и женщине в числе умерших было по 88 лет. Основным заболеванием, которое привело к летальному исходу, стала пневмония.

По последним данным федерального оперативного штаба, «ковид» диагностировали еще у 206 человек. Итого коронавирус подхватили 39 276 петербуржцев. А вот выздоровлением медиков порадовали 104 человека (27 090 с начала пандемии).

За сутки на коронавирусную инфекцию, как сообщают в региональном штабе, обследовали 18 522 человека. Под наблюдением медиков на данный момент находятся 542 человека, из них четверо – в обсерваторе.

Кстати, в Ленобласти, по последним данным, изменилось только количество заразившихся: их стало на 37 человек больше (всего 7265). А вот выздоровевших и погибших пока столько же – 5228 и 86, соответственно.