Строительный бум и помощь молодым семьям: чем запомнился Александр Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области

Александр Дрозденко набрал на выборах большинство голосов Фото: Олег ЗОЛОТО

В единый день голосования 13 сентября 2020 года перед жителями Ленинградской области встала важная и ответственная задача – выбрать того, кто следующие пять лет будет управлять регионом. С 2012 года «у руля» большого Ленинградского парусника находился Александр Дрозденко. И за это время в регионе многое изменилось в лучшую сторону. Избирком уже подсчитал голоса. Большинство жителей поддержали действующего кандидата Александра Дрозденко – поданным избиркома он набрал 83,61% голосов. «Комсомолка» вспоминает самые яркие и значимые его проекты.

Запустил строительный бум

Сел как-то Александр Юрьевич с коллегами и подсчитал: один рубль, вложенный в квадратный метр жилой или промышленной постройки, дает пять рублей экономике Ленобласти. Так в регионе и начался строительный бум. С каждым годом количество жилых домов здесь растет, как на дрожжах. За пять лет в Ленобласти введено в эксплуатацию более 11 миллионов «квадратов», а это, на минуточку, рекордный для региона показатель. Благодаря таким стахановским темпам Ленинградская область стала одним из лидеров по строительству жилья в России.

В Ленобласти активно строят жилье Фото: Артем КИЛЬКИН

Обменял налоги на соцпроекты

Этот проект – следствие пункта №1. Ведь когда жилья в регионе много, а социальной инфраструктуры нет – это довольно серьезная проблема. Решение было найдено быстро: 7 лет назад Александр Дрозденко предложил предпринимателям поучаствовать в программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Ее суть в том, что бизнес за свой счет должен построить школу или детский сад, а регион потом это выкупает. Программа продлится до 2036 года. Ожидается, что в Ленобласти за это время появится 155 новых детских садиков и 50 школ. Кроме того, социальные объекты строятся и по программе «Стимул».

Поддержал семьи с детьми

Особенно трепетно в Ленинградской области относятся к семьям с детьми. С недавних пор Они стали получать солидную поддержку от региона. Так, при рождении первого ребенка семья единовременно получает 33 тысячи рублей, когда появляется второй малыш – 44 тысячи, а за третьего дают 55 тысяч рублей. Ну а если вся эта команда родится одновременно, мама и папа получат 3 миллиона рублей на покупку жилья. Естественно, о ежемесячных пособиях и льготах тоже никто не забывает.

Поддержка молодых семей - одно из важнейших направлений развития Ленобласти. Фото: правительство Ленобласти

Открыл фельдшерско-акушерские пункты

Медицина в Ленобласти, как и строительство, тоже развивается стахановскими темпами. Только за прошлый год в регионе появились 11 фельдшерско-акушерских пунктов. А по количеству «мобильной» помощи Ленобласть вообще вошла в число лидеров в стране – сейчас в регионе работают 17 передвижных амбулаторий. Они помогают доставить помощь даже в самые отдаленные деревни, где не хватает медиков.

Поддержал бизнес

Это было сделано, естественно, из корыстных побуждений – таким образом удалось привлечь в регион новых инвесторов. Предприниматели, которые теперь вкладывают деньги в Ленобласть, получают множество льгот. Деньги направляют на обновление в том числе коммунальной инфраструктуры и выплату социальных субсидий. Такой подход помог Ленобласти во время экономического кризиса не сократить бюджет, а, наоборот, нарастить его.

Помог жителям зарабатывать больше

В последние годы доходы жителей Ленобласти выросли на 30%. И это в 10 раз больше, чем в среднем по стране. Такой скачок стал возможен благодаря тому, что в регионе удалось сформировать благоприятные условия для повышения уровня жизни людей.