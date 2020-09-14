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Политика

Строительный бум и помощь молодым семьям: чем запомнился Александр Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области

«Комсомолка» вспомнила самые яркие дела Александра Дрозденко, который вновь, по итогам выборов 13 сентября 2020 года, избран губернатором Ленинградской области
Елена ДЕГТЯРЕВА
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Александр Дрозденко набрал на выборах большинство голосов

Александр Дрозденко набрал на выборах большинство голосов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В единый день голосования 13 сентября 2020 года перед жителями Ленинградской области встала важная и ответственная задача – выбрать того, кто следующие пять лет будет управлять регионом. С 2012 года «у руля» большого Ленинградского парусника находился Александр Дрозденко. И за это время в регионе многое изменилось в лучшую сторону. Избирком уже подсчитал голоса. Большинство жителей поддержали действующего кандидата Александра Дрозденко – поданным избиркома он набрал 83,61% голосов. «Комсомолка» вспоминает самые яркие и значимые его проекты.

Запустил строительный бум

Сел как-то Александр Юрьевич с коллегами и подсчитал: один рубль, вложенный в квадратный метр жилой или промышленной постройки, дает пять рублей экономике Ленобласти. Так в регионе и начался строительный бум. С каждым годом количество жилых домов здесь растет, как на дрожжах. За пять лет в Ленобласти введено в эксплуатацию более 11 миллионов «квадратов», а это, на минуточку, рекордный для региона показатель. Благодаря таким стахановским темпам Ленинградская область стала одним из лидеров по строительству жилья в России.

В Ленобласти активно строят жилье

В Ленобласти активно строят жилье

Фото: Артем КИЛЬКИН

Обменял налоги на соцпроекты

Этот проект – следствие пункта №1. Ведь когда жилья в регионе много, а социальной инфраструктуры нет – это довольно серьезная проблема. Решение было найдено быстро: 7 лет назад Александр Дрозденко предложил предпринимателям поучаствовать в программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Ее суть в том, что бизнес за свой счет должен построить школу или детский сад, а регион потом это выкупает. Программа продлится до 2036 года. Ожидается, что в Ленобласти за это время появится 155 новых детских садиков и 50 школ. Кроме того, социальные объекты строятся и по программе «Стимул».

Поддержал семьи с детьми

Особенно трепетно в Ленинградской области относятся к семьям с детьми. С недавних пор Они стали получать солидную поддержку от региона. Так, при рождении первого ребенка семья единовременно получает 33 тысячи рублей, когда появляется второй малыш – 44 тысячи, а за третьего дают 55 тысяч рублей. Ну а если вся эта команда родится одновременно, мама и папа получат 3 миллиона рублей на покупку жилья. Естественно, о ежемесячных пособиях и льготах тоже никто не забывает.

Поддержка молодых семей - одно из важнейших направлений развития Ленобласти. Фото: правительство Ленобласти

Поддержка молодых семей - одно из важнейших направлений развития Ленобласти. Фото: правительство Ленобласти

Открыл фельдшерско-акушерские пункты

Медицина в Ленобласти, как и строительство, тоже развивается стахановскими темпами. Только за прошлый год в регионе появились 11 фельдшерско-акушерских пунктов. А по количеству «мобильной» помощи Ленобласть вообще вошла в число лидеров в стране – сейчас в регионе работают 17 передвижных амбулаторий. Они помогают доставить помощь даже в самые отдаленные деревни, где не хватает медиков.

Поддержал бизнес

Это было сделано, естественно, из корыстных побуждений – таким образом удалось привлечь в регион новых инвесторов. Предприниматели, которые теперь вкладывают деньги в Ленобласть, получают множество льгот. Деньги направляют на обновление в том числе коммунальной инфраструктуры и выплату социальных субсидий. Такой подход помог Ленобласти во время экономического кризиса не сократить бюджет, а, наоборот, нарастить его.

Помог жителям зарабатывать больше

В последние годы доходы жителей Ленобласти выросли на 30%. И это в 10 раз больше, чем в среднем по стране. Такой скачок стал возможен благодаря тому, что в регионе удалось сформировать благоприятные условия для повышения уровня жизни людей.

КАРТИНА ДНЯВыборы губернатора в Ленинградской области - 2020

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