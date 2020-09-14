Медицина, соцподдержка, образование: Что обсуждали на «нулевых чтениях» бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге

В Петербурге завершились "нулевые чтения" бюджета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге завершились «нулевые чтения» бюджета. Самому началу обсуждений главного финансового документа города посвятили неделю и 44 рабочих совещания. В этом году принимать бюджет будет особенно сложно, ведь на экономику Петербурга сильно повлияла ситуация с коронавирусом. Тем не менее, по словам спикера ЗакСобрания Вячеслава Макарова, городу предстоит максимально точно просчитать развитие ситуации.

– Необходимо, чтобы город избежал стагнации и получил программу движения вперед, – отметил председатель городского парламента.

В этом году заявки на дополнительное финансирование, которые рассмотрели депутаты, оцениваются в общую сумму 233 миллиарда рублей.

– Это более трети от всей суммы прогнозируемых доходов бюджета в 2021 году, – объясняет Вячеслав Макаров. – Ответственно можно говорить об удовлетворении только четверти от заявленных главными распорядителями бюджетных средств дополнительных потребностей. Предельно ясно, что в этот раз нам придется крайне жестко определять приоритеты.

Ожидаемо, что сферами, которым уделят особо пристальное внимание, будут здравоохранение, образование и «социалка». Так, например, во время «нулевых чтений» депутаты поддержали предложение выделить дополнительные средства – 8 миллиардов рублей – на медицину, в том числе, на приобретение лекарств для льготников.

Планируют в городе развивать и «электронное» здравоохранение. Предлагают увеличить в бюджете средства на расширение сети многофункциональных центров. Предполагается, что это позволит горожанам, например, получать в электронном виде рецепты и справки, прививочные сертификаты, карты новорожденных – и без лишних «хождений» получать доступ к информации о здоровье.

Кроме того, обсудили планы увеличить средства на поддержку инвалидов, пенсионеров, семей с детьми и других льготников. На это планируют выделить более 3,5 миллиардов рублей.

Районные администрации запрашивают на будущий год порядка 30 миллиардов рублей – на зарплату бюджетникам, на покупку оборудования для образовательных учреждений, на текущий и капитальный ремонт школ и детсадов. Обсудили в ЗакСе и расходы на ЖКХ и содержание жилых домов.

– В этой сфере речь идет об участии города в финансировании капитального ремонта многоквартирных домов и теплоснабжения по льготным тарифам. Считаю, что в такое сложное время мы не имеем права оставлять жителей один на один с их проблемами, – отметил Вячеслав Макаров.

Все детали бюджета еще предстоит обсуждать в городском парламенте, и после «нулевых чтений» уже к первому рассмотрению будут готовить значительные корректировки.

– Уверен, в итоге нам удастся сформировать такой бюджет, который позволит каждому жителю нашего города в 2021 году почувствовать изменения к лучшему, – добавил спикер ЗакСа.