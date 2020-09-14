«Это вам не про пьянки в Питере»: Денис Клявер снял себя в одном клипе с Бодровым и Цоем

Денис Клявер посвятил новый клип родному Санкт-Петербургу.

Певец Денис Клявер выпустил новый клип про родной Петербург. Новый ролик он проанонсировал на своей странице в Instagram.

- Сегодня двойная премьера «Мой Питер». Единственное предостережение: после просмотра появляется желание сразу поехать в Питер. Будьте готовы, - заинтриговал артист.

В клипе Клявер прогуливается по знаменитым улочкам города на Неве, периодически возвращаясь в прошлое. В какой-то момент в кадре неожиданно появились и культовые персоны - Сергей Бодров-младший, Виктор Цой, Иосиф Бродский.

- Уникальный город на планете, подвергающий в восторг любого, кому хотя бы раз удалось встретиться с ним лично. Побывав здесь, он, поражая своим величием, уже никогда не отпустит вас, навсегда поселившись в сердце. И для каждого он свой, особенный . А что говорить про тех, кому посчастливилось родиться там, - отметил он.

Фанаты с достоинством оценили работу музыканта: «Да, это вам не про пьянки в Питере. Дэн, ты как всегда на высоте. Браво», «клип удался, в Питер хочется со страшной силой», «вроде не родной мне город, а в конце все равно прослезилась».