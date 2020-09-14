Пилотную партию вакцины от коронавируса направили в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург направили вакцину от коронавируса для врачей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург направили долгожданную вакцину от коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе своего традиционного обращения к жителям Северной столицы на Радио России. По словам градоначальника, данная партия лекарства пока что предназначена исключительно для врачей. Вероятно, вакцина российского производства.

- В город направили пилотную партию вакцину против COVID-19. Это несколько десятков доз, предназначенных для медиков. Накануне провел переговоры с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Как он сказал, эпидемиологическая ситуация сейчас стабильная, - сообщил Беглов.

Губернатор также подвел итоги первых двух недель «коронавирусного» сентября. По его мнению, новые правила вроде масочного режима уже входят в привычку горожан.

- Использовать маски и перчатки, соблюдать меры социальной дистанции в общественных местах, а также стандарты безопасности в организациях и на предприятиях – теперь это часть нашей жизни. Сейчас мы решаем вопросы охраны здоровья петербуржцев и восстановления городской экономики, - добавил губернатор.

Напомним, что с 12 сентября в Санкт-Петербурге возобновили работу кинотеатры и фудкорты в торговых центрах. Вдобавок в городе заработали мобильные прививочные пункты, где любой желающий может вакцинироваться от гриппа.