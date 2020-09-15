Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 сентября: послабления для цирков и театров и прибытие вакцины от инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 15 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» вновь собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь черед новой информации на утро 15 сентября 2020 года. За минувший день в Северной столице опасную инфекцию диагностировали еще у 199 человек. По словам губернатора Александра Беглова, ситуация по коронавирусу в городе остается стабильной, а ношение масок и соцдистанция вошли в привычку людей.

- Общее число зараженных с начала пандемии сейчас достигло 39 475 человек. В числе выздоровевших уже 27 190 пациентов. Смертей в общей сложности 2 650, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Этот день настал – в Санкт-Петербург привезли первую партию вакцины от коронавируса. Несколько десятков доз вакцины доставили только в Горбольницу №40. Пока что вакцина предназначена исключительно для медиков, как отметил губернатор. Сотрудники больницы сейчас изучают инструкцию по хранению и перевозке препарата.

Роспотребнадзор наконец-то снял запрет на шахматную рассадку зрителей в театрах, цирках и концертных залах Санкт-Петербурга. Но остальные правила, в том числе масочный режим и измерение температуры остались без изменений и обязательны.

Что касается Ленобласти, то ситуация по коронавирусу там такова: всего в 47-м регионе заболели 7 301 человек, в числе выздоровевших - 5 228, а умерших - 87.