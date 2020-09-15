Голос «Родины» с Валерием Шинкаренко

Руководитель регионального отделения Партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Фото: личный архив.

13 сентября завершились первые в истории нашей страны трёхдневные выборы. Они прошли во 83-х регионах России, в том числе и в Ленинградской области. Здесь выборы состоялись сразу на двух уровнях: выбирали губернатора и муниципальных депутатов. По результатам голосования губернатором региона был вновь избран Александр Юрьевич Дрозденко, который набрал более 80% голосов. На муниципальных выборах активную позицию обозначила партия «Родина». Так, в Большеижорском городском поселении Ломоносовского района кандидаты от «Родины» получили 30% голосов, что означает три депутатских мандата.

Как проходили выборы 2020 в Ленинградской области? Какие политические тренды они отражают и как встраиваются в канву большой политики? Какие политические перспективы открываются перед нами? Что будет дальше с идеей объединения города и области? Эти вопросы обсудят Руководитель регионального отделения Партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и экономист Михаил Хазин.

Трансляция пройдет в группах «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в социальных сетях и на сайте kp.ru. Поделиться мнением о ситуации и задать вопросы спикерам вы можете в комментариях к публикации или во время эфира. Начало трансляции 15 сентября в 18:00 по МСК. Присоединяйтесь!