Рекорд по самозанятым побит: уже к 1 августа их число в Ленинградской области достигло 13530 человек

В Ленинградской области налог на профессиональный доход (НПД) был введен с 1 января 2020 года. Власти рассчитывали к концу года зарегистрировать 13 600 самозанятых. Но уже к 1 августа их число достигло 13 530, или 99,5% от прогноза.

- К такому результату привело несколько факторов: успешная информационная кампания, удобство приложения «Мой налог», а также пандемия коронавируса, - пояснил «Ведомостям» представитель правительства Ленинградской области.

Действительно, оказавшись во время пандемии без работы (многие предприятия были закрыты), люди стали искать дополнительный заработок.

Региональный Фонд поддержки предпринимательства вместе с муниципальными организациями с начала года и до сих пор проводит выездные семинары во всех районах области, консультации налоговых экспертов, ведет разъяснительную работу с гражданами, размещает и продвигает информацию в социальных сетях, СМИ, на телевидении.

Плюсы самозанятых очевидны: не надо вести бухгалтерский учет, покупать онлайн-кассы, сдавать налоговые декларации. Вся документация — в мобильном приложении «Мой налог». Надо только формировать чек по каждой операции, а налог рассчитают автоматически. Просто и удобно.

Официальным самозанятым не надо платить подоходный налог — НДФЛ 13%. Их не будут обвинять в незаконной предпринимательской деятельности и штрафовать за уклонение от уплаты налогов (до 500 тысяч рублей). Напомним, ставка налога на профессиональный доход для самозанятых составляет всего 4% с доходов, полученных от клиентов – физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц и предпринимателей. Других обязательных платежей нет.

Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллионов рублей. Зарегистрироваться самозанятым можно уже с 16 лет. По желанию самозанятые могут платить взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Особый налоговый режим для самозанятых введен как минимум на 10 лет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЗАВИДОВАЛИ САМОЗАНЯТЫМ

Выгодный налоговый режим, введенный для самозанятых, оценили в том числе индивидуальные предприниматели.

- Из-за пандемии индивидуальные предприниматели стали переходить на налог на профессиональный доход, ведь при самозанятости в отличие от других режимов налогообложения налог нужно платить только при получении дохода: если дохода нет, то и платы нет, - пояснил представитель Ленинградской области.

К тому же в период пандемии самозанятые получили поддержку властей. ФНС вернула им налог, уплаченный за 2019 год, а также предложила налоговый капитал в размере минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), который можно использовать для оплаты налога до конца 2020 года.

НА ОЧЕРЕДИ ВСЯ СТРАНА

На 1 августа особые налоговые условия для самозанятых действовали уже в 78 регионах, а в сентябре они должны охватить всю страну. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к концу августа в России в качестве самозанятых уже зарегистрировались 1 миллион человек.

Помочь вывести самозанятых из тени должны агрегаторы (например, сервисы «Яндекса», Profi.ru, YouDo, Avito). Власти поставили задачу: сделать так, чтобы все работающие через агрегаторы самозанятые начали платить налог на профессиональный доход. Для этого цифровые платформы были интегрированы с электронным сервисом ФНС «Мой налог». То есть водители такси, курьеры, мастера по ремонту и другие люди, ищущие работу через агрегаторы, могут прямо в их приложениях встать на учет в ФНС, отражать свои доходы и платить налог. Например, в сервисе «Яндекс.Такси» внедрено автоматическое формирование чеков внутри приложения «Мой налог», что очень удобно.

А агрегатор YouDo берет на себя функцию выплат самозанятому, включая налоговое агентирование: платит налог за самозанятого, формирует чеки, отчитывается перед компанией-заказчиком, снимая с нее операционный процесс.

К тому же цифровые платформы предлагают зарегистрировавшимся через них самозанятым дополнительные бонусы. Например, в «Яндекс.Такси» самозанятый получает приоритет в распределении заказов, а еще три бесплатные консультации у юристов и промокод на смену, позволяющий 12 часов не платить комиссию «Яндексу». Особенно востребованными оказались бесплатные юридические консультации: ежемесячно от таксистов поступает более тысячи обращений. Их интересует уплата налогов, льготы и вычеты, обжалование штрафов и автострахование. Только за последние 1,5 года к сервису такси «Яндексу» удалось подключить более 170 000 самозанятых водителей, в некоторых регионах доля достигает половины от всех водителей такси, выполняющих заказы сервиса.

А на платформе YouDo самозанятые получают статус бизнес-исполнителя. Если юридические или физические лица хотят получать и оплачивать услуги по договору, то самозанятые, благодаря статусу бизнес-исполнителя, могут соглашаться на такие условия работы.

К тому же YouDo уже создает отдельное направление – b2b-платформу, на которой различные компании могут заказывать услуги у самозанятых. Спрос с стороны бизнеса на услуги самозанятых активно растет.

ПРОЩЕ НАЙТИ КЛИЕНТОВ И ЛЕГЧЕ ВЗЯТЬ КРЕДИТ

И наконец, еще некоторые плюсы нового налогового режима. Раньше, чтобы вести расчеты с юридическими лицами, многим приходилось искать знакомых ИП. А зарегистрировавшись самозанятым, безналичный расчет с компаниями можно проводить напрямую. То есть работать проще, возможностей для поиска клиентов больше, а налоги — мизерные. К тому же не секрет, что у серых предпринимателей были сложности с получением банковских кредитов. Они не могли подтвердить свой доход. А теперь такую справку легко распечатать из мобильного приложения.

Именно поэтому водители, программисты, блогеры, курьеры, репетиторы, аниматоры, фотографы, мастера по ремонту помещений, работающие на дому косметологи, парикмахеры и многие другие активно вступают в ряды самозанятых. Ежедневно этот статус получают больше двух тысяч человек по всей стране.