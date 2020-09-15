Сын Михаила Боярского объяснил, что произошло с отцом перед вакцинацией

Сын Михаила Боярского подтвердил, что отец упал в обморок перед прививкой от гриппа из-за скачка давления. Фото: Иван МАСЛОВ

Сын Михаила Боярского Сергей дал развернутый комментарий по поводу того, что именно произошло с его отцом перед вакцинаций от гриппа в Санкт-Петербурге. Напомним, легендарному Д'Артаньяну внезапно стало плохо в кабинете врача в поликлинике №39, и он упал в обморок, стукнувшись головой об стену. Происшествие удалось снять на видео корреспонденту «Комсомолки». Слава богу, через пару минут Михаил Сергеевич оклемался.

Терапевт надавил на лимфоузлы артиста во время осмотра перед вакцинацией. Фото: Иван МАСЛОВ

По словам Сергей Боярского, у народного артиста РСФСР действительно скакнуло давление.

- Друзья, у меня разрывается телефон от звонков журналистов. Действительно, в Петербурге отцу стало плохо, он «поплыл» на медосмотре перед прививкой от гриппа. Сейчас давление в норме. Прививку он сделал, все с ним в порядке. Передает всем привет! – сообщил сын Михаила Сергеевича в «историях» своего Instagram.

Добавим, что перед тем, как вколоть Боярскому вакцину от гриппа, его должны были осмотреть. Этим и занялся местный терапевт поликлиники, но не рассчитал силы и надавил на лимфоузлы известного артиста, что и привело к обмороку.

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