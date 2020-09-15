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Сын Михаила Боярского объяснил, что произошло с отцом перед вакцинацией

Напомним, народный артист РСФСР упал в обморок в кабинете врача
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сын Михаила Боярского подтвердил, что отец упал в обморок перед прививкой от гриппа из-за скачка давления.

Сын Михаила Боярского подтвердил, что отец упал в обморок перед прививкой от гриппа из-за скачка давления.

Фото: Иван МАСЛОВ

Сын Михаила Боярского Сергей дал развернутый комментарий по поводу того, что именно произошло с его отцом перед вакцинаций от гриппа в Санкт-Петербурге. Напомним, легендарному Д'Артаньяну внезапно стало плохо в кабинете врача в поликлинике №39, и он упал в обморок, стукнувшись головой об стену. Происшествие удалось снять на видео корреспонденту «Комсомолки». Слава богу, через пару минут Михаил Сергеевич оклемался.

Терапевт надавил на лимфоузлы артиста во время осмотра перед вакцинацией.

Терапевт надавил на лимфоузлы артиста во время осмотра перед вакцинацией.

Фото: Иван МАСЛОВ

По словам Сергей Боярского, у народного артиста РСФСР действительно скакнуло давление.

- Друзья, у меня разрывается телефон от звонков журналистов. Действительно, в Петербурге отцу стало плохо, он «поплыл» на медосмотре перед прививкой от гриппа. Сейчас давление в норме. Прививку он сделал, все с ним в порядке. Передает всем привет! – сообщил сын Михаила Сергеевича в «историях» своего Instagram.

Добавим, что перед тем, как вколоть Боярскому вакцину от гриппа, его должны были осмотреть. Этим и занялся местный терапевт поликлиники, но не рассчитал силы и надавил на лимфоузлы известного артиста, что и привело к обмороку.

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