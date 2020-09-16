Использование кальянов регламентируют в Санкт-Петербурге

Спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров заявил о том, что пришло время законодательно урегулировать работу кальянных в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 16 сентября, в Мариинском дворце состоялось первое после каникул пленарное заседание. Рассказывая о приоритетах работы парламента на ближайший год, спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров заявил о том, что пришло время законодательно урегулировать работу кальянных в городе.

– Уверен, что именно в этом году необходимо разработать четкий, детально выверенный и очень жесткий закон, который будет однозначно регламентировать использование кальянов в Санкт-Петербурге, – отметил Вячеслав Макаров.

Дело в том, что в адрес городского парламента не первый год поступают жалобы, а порой и коллективные обращения от петербуржцев, касающиеся подобных заведений.

– От нас ждут народного закона, который будет действовать в интересах простого человека, – заявил Вячеслав Макаров.

Он также добавил, что нужно продумать все детали и посоветоваться с представителями разных сообществ, чтобы закон не повторил судьбу так называемого закона «о наливайках».