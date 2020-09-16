Елизавету Боярскую ищут приставы из-за долга в 450 тысяч рублей

У Елизаветы Боярской возник огромный долг перед судебными приставами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Елизавету Боярскую вновь ищут судебные приставы из-за долга. Если в прошлый раз дочка легендарного мушкетера задолжала Фонду Капремонта всего 19,5 тысяч рублей, то теперь с нее требуют сумму намного больше – почти 450 тысяч рублей. Об этом стало известно из базы данных исполнительных производств на сайте УФССП. При этом причина претензий указана без подробностей – дословно «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

- Исполнительное производство датировано 8 сентября 2020 года. Сумма непогашенной задолженности составляет 449 792 рубля. Деньги необходимо выплатить согласно решению Куйбышевского районного суда от 3 июля 2020 года, - сообщается в банке данных.

огромный долг можно обнаружить в банке данных УФССП.

Возможно, долг касается квартиры Боярской, которую она сдает в аренду. Напомним, ранее судебные приставы уже интересовались и самим Д’Артаньяном, который забыл заплатить за коммуналку. Впрочем, там сумма долга была совсем мизерная – всего 200 рублей.

«Комсомолка» обратилась к Елизавете за комментарием.