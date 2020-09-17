Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 сентября: нехватка свободных коек и ожидание второй партии вакцины от COVID-19

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 сентября 2020 года. За прошедший день в Северной столице выявили опасную инфекцию еще у 207 человек. При этом Смольный оценивает текущую эпидситуацию как стабильную и контролируемую.

- Общее число зараженных с начала пандемии уже достигло 39 888 человек. В числе выздоровевших сейчас 27 399 (+105) пациентов. Смертей в общей сложности 2 701 (+25), - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

92% взрослых коек для пациентов с коронавирусом заняты в Санкт-Петербурге. Власти собираются как можно скорее перепрофилировать некоторые медучреждения под прием больных с COVID-19. Пока что в городе работают 12 коронавирусных стационаров. К аппаратам ИВЛ подключены 122 пациента.

Смольный рассчитывает получить вторую партию отечественной вакцины от коронавируса в ближайшее время. И да – она снова предназначена только для медработников. Вакцинировать их будут в Горбольнице №40, где уже ознакомились с инструкцией по использованию и хранению препарата.

Отметим, что Мариинская больница вернулась к плановому приему пациентов, устранив нарушения, выявленные Роспотребнадзором после вспышки коронавируса. Однако открылись не все отделения медучреждения.

Что касается ситуации по коронавирусу в Ленинградской области, то она следующая: всего заболевших 7 378 человек (+39). В числе выздоровевших - 5 282 (+29) человек, а умерших - 91 (+1).